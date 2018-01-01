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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
change_pm написав:
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А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?
Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
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hume
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
подсветка
Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом.
Это центр города. Там все должно быть яркое и красивое. А эта подсветка завораживает.
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airmax78
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
hume написав:
Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:45
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
подсветка
Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом.
Мне эта подстветка напоминает дешевую рекламу
Живите своим умом!
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