RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1408140914101411

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48

  change_pm написав:[

А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?

Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
hume
 
Повідомлень: 5697
З нами з: 27.12.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:подсветка

Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом. :lol:

Это центр города. Там все должно быть яркое и красивое. А эта подсветка завораживает.
airmax78
 
Повідомлень: 30924
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

  hume написав:Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.

Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 19.07.08
Подякував: 463 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:45

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:подсветка

Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом. :lol:


Мне эта подстветка напоминает дешевую рекламу
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34429
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3352 раз.
Подякували: 7012 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, началось. Мне вспоминается как тут критиковали едкую синюю подсветку ЦП, выедающую глаза, находя оправдание почему ЦП - это гуано. Время все расставило на свои места.
Подсветка в Чикаге - это лучшая подсветка здания в Киеве на сегодняшний день. Будет мешать жильцам - попросят УК и ее отключат. Опять же шторы решают.
Но это все второстепенные вопросы. По качеству фасадных материалов, дизайнерским решениям в оформлении фасада и архитектурному проекту у Чикаги сейчас в Киеве нет конкурентов. По-больше бы таких домов.
airmax78
 
Повідомлень: 30924
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1408140914101411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xozjain75 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1539, 1540, 1541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15404 2481043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 20:36
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 76062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.