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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1409141014111412>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48

  change_pm написав:[

А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?

Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:подсветка

Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом. :lol:

Это центр города. Там все должно быть яркое и красивое. А эта подсветка завораживает.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

  hume написав:Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.

Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:45

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:подсветка

Подсветка на домах - это дерьмище, как для жильцов дома который подсвечивается, так и домов рядом. :lol:


Мне эта подстветка напоминает дешевую рекламу
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, началось. Мне вспоминается как тут критиковали едкую синюю подсветку ЦП, выедающую глаза, находя оправдание почему ЦП - это гуано. Время все расставило на свои места.
Подсветка в Чикаге - это лучшая подсветка здания в Киеве на сегодняшний день. Будет мешать жильцам - попросят УК и ее отключат. Опять же шторы решают.
Но это все второстепенные вопросы. По качеству фасадных материалов, дизайнерским решениям в оформлении фасада и архитектурному проекту у Чикаги сейчас в Киеве нет конкурентов. По-больше бы таких домов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:04

  airmax78 написав:
  xozjain75 написав:
  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

Зображення

Для себя покупку в этом объекте не рассматривал, поскольку загазованность, шум, вечные пробки пыль и отсутствие детских и лаундж зон. А что вам понравилось поконкретней?

Архитектурные решения - дом состоящий визуально из нескольких домов. Уровень и качество отделки фасадов, подсветка - это на сегодняшний день самая крутая подсветка в Киеве. Этот стеклянный куб. Реально дом похож на декорацию из фильма про будущее. По сравнению с Чикагой теперь даже Тетрис смотрится чистенько, но бедненько. Внутри я не был, но, уверен, там тоже полный порядок.

То есть для жизни вы тоже его не рассматриваете, воспринимаете и любуетесь «арт объектом»? Он явно не строился для жизни.
xozjain75
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да ладно, ребята. Жить в центре - это кайф. Жить в центре в таком доме - это вообще мечта. Живя в центре даже самый ленивый человек остается в центре событий. Посели его на ст. м. Героев Днепра и весь Киев для него превратится в Сильпо возле дома и двор на выселках. Посели его в Чикагу - и достаточно ему выглянуть в окно - он уже в эпицентре событий. Это ж супер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:55

  airmax78 написав:Да ладно, ребята. Жить в центре - это кайф. Жить в центре в таком доме - это вообще мечта. Живя в центре даже самый ленивый человек остается в центре событий. Посели его на ст. м. Героев Днепра и весь Киев для него превратится в Сильпо возле дома и двор на выселках. Посели его в Чикагу - и достаточно ему выглянуть в окно - он уже в эпицентре событий. Это ж супер.


Позволю с частью не согласиться. Жить в таком доме в центре https://en.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_44 кайф!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:59

  change_pm написав:


А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?
А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия, если верить в будущее Украины. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.
Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.
Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.
Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно, если все наладится :)[/quote]

Вашу умовність младоочільники країни обіцяють невдовзі зробити реальністю. "Іпотека (кредитування) під 12−13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре". https://biz.nv.ua/ukr/finance/v-ofisi-p ... 35439.html
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:18

  UA написав:
  hume написав:Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.

Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема :mrgreen:

Зато цинизм рылов зашкаливает,то абстрактные МОПы годами,зато потом за обыкновенную общагу начинают топить и это разносится по трубам с неимоверной скоростью.
Эмиграция?
Не думаю,пока тут столько ведомых и бегающих за откровенным бредом,они не уедут никогда,что они будут там делать? Там их более матёрые волки разведут как котят одной левой лапой,зато тут они сами как коты,надувающие щёки :D
Так досидится оратор,что тот шлак арендный пойдёт под снос,вот будет смешно,придётся опять рысачить в сторону голосеево ,только прайс умножит Голобородько на 1.5 или 2,чую нас ждёт старый\новый сериал полтосик,новый сезон :mrgreen:

П.с. А что там по сделкам,смотрю за одним домом,так по 800 с хвостиком почти в готовом и 19 000 гривен с поставкой в 22-м,только я не могу понять,это так котлован переоценён или готовое никому не надо?
п.п.с. у Юры 61 есть достойный соперник в мастерстве заброса на вентилятор))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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