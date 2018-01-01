Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:45
Мне эта подстветка напоминает дешевую рекламу
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, началось. Мне вспоминается как тут критиковали едкую синюю подсветку ЦП, выедающую глаза, находя оправдание почему ЦП - это гуано. Время все расставило на свои места.
Подсветка в Чикаге - это лучшая подсветка здания в Киеве на сегодняшний день. Будет мешать жильцам - попросят УК и ее отключат. Опять же шторы решают.
Но это все второстепенные вопросы. По качеству фасадных материалов, дизайнерским решениям в оформлении фасада и архитектурному проекту у Чикаги сейчас в Киеве нет конкурентов. По-больше бы таких домов.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:04
То есть для жизни вы тоже его не рассматриваете, воспринимаете и любуетесь «арт объектом»? Он явно не строился для жизни.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да ладно, ребята. Жить в центре - это кайф. Жить в центре в таком доме - это вообще мечта. Живя в центре даже самый ленивый человек остается в центре событий. Посели его на ст. м. Героев Днепра и весь Киев для него превратится в Сильпо возле дома и двор на выселках. Посели его в Чикагу - и достаточно ему выглянуть в окно - он уже в эпицентре событий. Это ж супер.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:55
Позволю с частью не согласиться. Жить в таком доме в центре
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:59
А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?
А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия, если верить в будущее Украины. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.
Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.
Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.
Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно, если все наладится [/quote]
Вашу умовність младоочільники країни обіцяють невдовзі зробити реальністю. "Іпотека (кредитування) під 12−13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре".
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:18
Зато цинизм рылов зашкаливает,то абстрактные МОПы годами,зато потом за обыкновенную общагу начинают топить и это разносится по трубам с неимоверной скоростью.
Эмиграция?
Не думаю,пока тут столько ведомых и бегающих за откровенным бредом,они не уедут никогда,что они будут там делать? Там их более матёрые волки разведут как котят одной левой лапой,зато тут они сами как коты,надувающие щёки
Так досидится оратор,что тот шлак арендный пойдёт под снос,вот будет смешно,придётся опять рысачить в сторону голосеево ,только прайс умножит Голобородько на 1.5 или 2,чую нас ждёт старый\новый сериал полтосик,новый сезон
П.с. А что там по сделкам,смотрю за одним домом,так по 800 с хвостиком почти в готовом и 19 000 гривен с поставкой в 22-м,только я не могу понять,это так котлован переоценён или готовое никому не надо?
п.п.с. у Юры 61 есть достойный соперник в мастерстве заброса на вентилятор))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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