Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:59

А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия,. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно,[/quote]Вашу умовність младоочільники країни обіцяють невдовзі зробити реальністю. "Іпотека (кредитування) під 12−13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре".