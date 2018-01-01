Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:16

В Украине рынок неконтролируемый, а в Бухаресте может очень наоборот. Я конечно не знаю, как в Бухаресте, но вот в Париже если купить квартиру за полмиллиона, сдать ее можно за 1500 евро и с них придётся 7% анентсву заплатить, которое будет заниматься вашим кейсом, а потом ещё 30% налогов государству. В Украине можно купить две квартиры по 60 кевро и сдавать по 500 - как бы выгода налицо.

ПС забыла ещё налог на владение - будет где то 1200 евро в год во франции

Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.