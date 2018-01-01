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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1410141114121413>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 200
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:46

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  vikapavl написав:хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ждём реакции Прохожего

не понял в чем сакральная разница в контексте уплаты налогов от дохода при сдаче в аренду паркоместа или квартиры :shock:

ремонт не нужен согласен, но по доходности есть вопросы

у меня в доме паркомеcта сдаются в аренду ПА1500грн/мес, цена продажи была от 15куе в кризис до 25 куе в "жырные годы", думаю профит можно посчитать на калькуляторе
...и да, паркомест гораздо меньше чем квартир, дом совсем не бюджетный, в паркинге стоят ренджи, теслы и прочие Х5/6 с геликами ...
:mrgreen:

Согласна с замечанием. Поленилась разъяснить. Конечно паркинг и квартира по налогам - одно и тоже. По ремонту - нет. Купил паркинг и ноль допвложений. Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПС не покупаю потому что доходы в валюте а курс бесстыдно падает, жду)
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:06

  xozjain75 написав:То есть для жизни вы тоже его не рассматриваете, воспринимаете и любуетесь «арт объектом»? Он явно не строился для жизни.

Я бы с огромным удовольствием в нем жил. Но теперь там слишком дорого для меня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:09

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Вашу умовність младоочільники країни обіцяють невдовзі зробити реальністю. "Іпотека (кредитування) під 12−13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре". https://biz.nv.ua/ukr/finance/v-ofisi-p ... 35439.html

Иностранные банкиры уже разгреблись со списанием ипотечных кредитов выданных до 2008 года?
"Можем повторить"(с)

Речь теперь идет о гривневой ипотеке - это совсем другая песня. НО, я повторюсь: смотрим на Бухарест. Ипотека в леях под гораздо меньше чем 12% годовых о которых мечтаем мы. Цены - +/- на уровне Киева. Поэтому я бы не сильно рассчитывал на то, что ипотека снова нам запустит цены в космос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:16

В Украине рынок неконтролируемый, а в Бухаресте может очень наоборот. Я конечно не знаю, как в Бухаресте, но вот в Париже если купить квартиру за полмиллиона, сдать ее можно за 1500 евро и с них придётся 7% анентсву заплатить, которое будет заниматься вашим кейсом, а потом ещё 30% налогов государству. В Украине можно купить две квартиры по 60 кевро и сдавать по 500 - как бы выгода налицо.
ПС забыла ещё налог на владение - будет где то 1200 евро в год во франции
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vikapavl написав:Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.

что за влажные фантазии, вы правда считаете, что кто-то выложит столько за паркинг?
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:21

  airmax78 написав:
  UA написав:Иностранные банкиры уже разгреблись со списанием ипотечных кредитов выданных до 2008 года?
"Можем повторить"(с)

Речь теперь идет о гривневой ипотеке - это совсем другая песня. НО, я повторюсь: смотрим на Бухарест. Ипотека в леях под гораздо меньше чем 12% годовых о которых мечтаем мы. Цены - +/- на уровне Киева. Поэтому я бы не сильно рассчитывал на то, что ипотека снова нам запустит цены в космос.

Не обучаемые иностранные банкиры хотят взять у своего центробанка под 0,25% в евро и раздать тут в гривне под 12%.
Я этих bлядей насквозь вижу
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:23

  thirdeye написав:
  vikapavl написав:Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.

что за влажные фантазии, вы правда считаете, что кто-то выложит столько за паркинг?
да!
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:24

  vikapavl написав:В Украине рынок неконтролируемый, а в Бухаресте может очень наоборот. Я конечно не знаю, как в Бухаресте, но вот в Париже если купить квартиру за полмиллиона, сдать ее можно за 1500 евро и с них придётся 7% анентсву заплатить, которое будет заниматься вашим кейсом, а потом ещё 30% налогов государству. В Украине можно купить две квартиры по 60 кевро и сдавать по 500 - как бы выгода налицо.
ПС забыла ещё налог на владение - будет где то 1200 евро в год во франции


Великую французскую революцию зря что ли делали?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:27

  vikapavl написав: Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.

По 2-2,5кгрн в месяц им реальная цена аренды.
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