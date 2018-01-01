Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
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не понял в чем сакральная разница в контексте уплаты налогов от дохода при сдаче в аренду паркоместа или квартиры
ремонт не нужен согласен, но по доходности есть вопросы
у меня в доме паркомеcта сдаются в аренду ПА1500грн/мес, цена продажи была от 15куе в кризис до 25 куе в "жырные годы", думаю профит можно посчитать на калькуляторе ...и да, паркомест гораздо меньше чем квартир, дом совсем не бюджетный, в паркинге стоят ренджи, теслы и прочие Х5/6 с геликами ...
Согласна с замечанием. Поленилась разъяснить. Конечно паркинг и квартира по налогам - одно и тоже. По ремонту - нет. Купил паркинг и ноль допвложений. Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
ihorkyiv написав:Вашу умовність младоочільники країни обіцяють невдовзі зробити реальністю. "Іпотека (кредитування) під 12−13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре". https://biz.nv.ua/ukr/finance/v-ofisi-p ... 35439.html
Иностранные банкиры уже разгреблись со списанием ипотечных кредитов выданных до 2008 года? "Можем повторить"(с)
Речь теперь идет о гривневой ипотеке - это совсем другая песня. НО, я повторюсь: смотрим на Бухарест. Ипотека в леях под гораздо меньше чем 12% годовых о которых мечтаем мы. Цены - +/- на уровне Киева. Поэтому я бы не сильно рассчитывал на то, что ипотека снова нам запустит цены в космос.
В Украине рынок неконтролируемый, а в Бухаресте может очень наоборот. Я конечно не знаю, как в Бухаресте, но вот в Париже если купить квартиру за полмиллиона, сдать ее можно за 1500 евро и с них придётся 7% анентсву заплатить, которое будет заниматься вашим кейсом, а потом ещё 30% налогов государству. В Украине можно купить две квартиры по 60 кевро и сдавать по 500 - как бы выгода налицо. ПС забыла ещё налог на владение - будет где то 1200 евро в год во франции
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
UA написав:Иностранные банкиры уже разгреблись со списанием ипотечных кредитов выданных до 2008 года? "Можем повторить"(с)
Речь теперь идет о гривневой ипотеке - это совсем другая песня. НО, я повторюсь: смотрим на Бухарест. Ипотека в леях под гораздо меньше чем 12% годовых о которых мечтаем мы. Цены - +/- на уровне Киева. Поэтому я бы не сильно рассчитывал на то, что ипотека снова нам запустит цены в космос.
Не обучаемые иностранные банкиры хотят взять у своего центробанка под 0,25% в евро и раздать тут в гривне под 12%. Я этих bлядей насквозь вижу
vikapavl написав:В Украине рынок неконтролируемый, а в Бухаресте может очень наоборот. Я конечно не знаю, как в Бухаресте, но вот в Париже если купить квартиру за полмиллиона, сдать ее можно за 1500 евро и с них придётся 7% анентсву заплатить, которое будет заниматься вашим кейсом, а потом ещё 30% налогов государству. В Украине можно купить две квартиры по 60 кевро и сдавать по 500 - как бы выгода налицо. ПС забыла ещё налог на владение - будет где то 1200 евро в год во франции