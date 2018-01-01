уверен что реальность будет совсем другой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уверен что реальность будет совсем другой
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почти готовый - какой именно?
А Genesis могут к 22-му и не поставить, УкрБуд все-таки
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50
Да просто 2-й день отборного петросянства
Один годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветка
Но оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.
Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.
К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:56
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