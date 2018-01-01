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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1410141114121413

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 200
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vikapavl написав:Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.

уверен что реальность будет совсем другой :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:П.с. А что там по сделкам,смотрю за одним домом,так по 800 с хвостиком почти в готовом и 19 000 гривен с поставкой в 22-м,только я не могу понять,это так котлован переоценён или готовое никому не надо?
п.п.с. у Юры 61 есть достойный соперник в мастерстве заброса на вентилятор))


Почти готовый - какой именно?

А Genesis могут к 22-му и не поставить, УкрБуд все-таки
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50

  vikapavl написав: да!

Да просто 2-й день отборного петросянства :lol:
Один годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветка :) :)
Но оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.
Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.
К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:56

  UA написав:
  vikapavl написав: Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.

По 2-2,5кгрн в месяц им реальная цена аренды.

Ну да, это ближе к реальности. При чем с этих 2.5К еще надо будет гривен 400 заплатить за обслуживание паркинга.
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