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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29
vikapavl написав:
Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн
.
уверен что реальность будет совсем другой
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:38
somilitark написав:
П.с. А что там по сделкам,смотрю за одним домом,так по 800 с хвостиком почти в готовом и 19 000 гривен с поставкой в 22-м,только я не могу понять,это так котлован переоценён или готовое никому не надо?
п.п.с. у Юры 61 есть достойный соперник в мастерстве заброса на вентилятор))
Почти готовый - какой именно?
А Genesis могут к 22-му и не поставить, УкрБуд все-таки
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50
vikapavl написав:
да!
Да просто 2-й день отборного петросянства
Один годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветка
Но оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.
Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.
К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:56
UA написав: vikapavl написав:
Я рассматриваю паркинги на заречном и славутиче - цене к около 400 кгривен. Аренда думаю будет около 4кгрн.
По 2-2,5кгрн в месяц им реальная цена аренды.
Ну да, это ближе к реальности. При чем с этих 2.5К еще надо будет гривен 400 заплатить за обслуживание паркинга.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:03
somilitark написав: vikapavl написав:
да!
Да просто 2-й день отборного петросянства
Один годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветка
Но оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.
Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.
К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора
Как вас зацепило. Ну это же прекрасно, когда жилой дом - это не просто бетонная коробка, а когда он является и артобъектом и произведением современной архитектуры. Ну как вы этого не понимаете? Ведь именно это и создает уникальное лицо города. Ведь если бы в свое время, в конце 19-го начале 20-го века киевские богачи не заморочились с архитекторами, фасадами и модными МОПами (которые в большинстве своем, к сожалению, до наших дней не дошли), то Киев бы сейчас ничем не отличался от Задроченска-34 или Мухосранска-152.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:18
airmax78 написав: somilitark написав: vikapavl написав:
да!
Да просто 2-й день отборного петросянства
Один годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветка
Но оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.
Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.
К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора
Как вас зацепило. Ну это же прекрасно, когда жилой дом - это не просто бетонная коробка, а когда он является и артобъектом и произведением современной архитектуры. Ну как вы этого не понимаете? Ведь именно это и создает уникальное лицо города. Ведь если бы в свое время, в конце 19-го начале 20-го века киевские богачи не заморочились с архитекторами, фасадами и модными МОПами (которые в большинстве своем, к сожалению, до наших дней не дошли), то Киев бы сейчас ничем не отличался от Задроченска-34 или Мухосранска-152.
А дышать ты там чем будешь ?
Постой днем возле своего шедевра пару часов. Одень белую сорочку. А потом посмотришь что с твоей одеждой будет за 2 часа.
Но всем этим Г ты будешь дышать круглогодично!!!
Макс, я вырос на пл. Толстого, я знаю что такое центр.
Окна у нас выходили прямо на площадь. Мы жили там 17 лет.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:26
zzzzzz написав:
А дышать ты там чем будешь ?
Постой днем возле своего шедевра пару часов. Одень белую сорочку. А потом посмотришь что с твоей одеждой будет за 2 часа.
Но всем этим Г ты будешь дышать круглогодично!!!
Макс, я вырос на пл. Толстого, я знаю что такое центр.
Окна у нас выходили прямо на площадь. Мы жили там 17 лет.
Так что теперь? Из-за у***, которые эксплуатируют хлам, который уже 20 лет как должен был быть переплавлен, из-за ур**, выпиливающих катализаторы и т.д. не строить в центре красивые дома? Рано или поздно вопрос выбросов встанет и Киев начнут очищать от автохлама. И воздух очистится.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:32
Нормально зелеботов плющит.
Жк Чикаго - украшение Киева. Побольше хороших и красивых домов!
Ейр тримайся!:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:37
airmax78 написав:
Так что теперь? Из-за у***, которые эксплуатируют хлам, который уже 20 лет как должен был быть переплавлен, из-за ур**, выпиливающих катализаторы и т.д. не строить в центре красивые дома? Рано или поздно вопрос выбросов встанет и Киев начнут очищать от автохлама. И воздух очистится.
Макс, ты не понимаешь что такое жилая зона и деловой центр.
На месте Чикаго нормально офисный центр строить, да можно красивый, с финтифлюшками, но жить там это бред. Это не жилая зона.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:45
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Так что теперь? Из-за у***, которые эксплуатируют хлам, который уже 20 лет как должен был быть переплавлен, из-за ур**, выпиливающих катализаторы и т.д. не строить в центре красивые дома? Рано или поздно вопрос выбросов встанет и Киев начнут очищать от автохлама. И воздух очистится.
Макс, ты не понимаешь что такое жилая зона и деловой центр.
На месте Чикаго нормально офисный центр строить, да можно красивый, с финтифлюшками, но жить там это бред. Это не жилая зона.
Это отличная жилая зона. В Нью Йорке можно прекрасно жить в деловом центре в жилом небоскребе. Просто это ОЧЕНЬ дорого. В Киеве это просто дорого.
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