Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50

vikapavl написав: да! да!

Да просто 2-й день отборного петросянстваОдин годами топил за модные МОПы,ресепшен,губастых обитателей ,но вдруг резко изменил ориентацию и теперь главное оказывается не 14 квартир на этаже,а подсветкаНо оказывается это были не все подарки в этот магический вечер.Куча платных охраняемых стоянок предлагает свои услуги за 30-35 грн в сутки,у многих можно купить место на год вперёд и значительно сэкономить,но тут нам открывают волшебную правду,что 150-170 в день за паркинг это биткоин десять лет назад, плюс коммунальные,о боги,вы не знали,что есть ещё платежи к этому бетонному куску клаустрафобии ,есть охрана,есть как бы самая натуральная квартплата,есть взносы на ремонт,и ОТОПЛЕНИЕ в отопительный сезон,некоторые окуевают,как паркинг отопить по мнению одного боксёра выходит иногда дороже единички в совкошлаке.К чему приходим,к киевскому тортику,что главное в доме не общажность концепции за невменяемый ценник,а подсветка,так и тут,оказывается 170-200+гривен в день за произведение застройщиков хапуг из третьих рук,при наличии альтернативной возможности снять тёплый гараж за 2000 в месяц, это прямо последний вагон экспортного поскотянского юмора