Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?
По-моему это имитация деятельности ради деятельности, какой-то набор бреда ....
Минрегион завершает разработку законопроекта, который будет регулировать рынок арендного жилья в Украине и определять механизмы взаимодействия его участников – как арендаторов, так и для арендодателей. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное жилье. При этом в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", – сказал чиновник.
По мнению заместителя министра, эффективное внедрение этого рынка может повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом.
"В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", – отметил Парцхаладзе.
По словам чиновника, в законопроекте рассматривается возможность внедрения муниципального арендного жилья, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), другим молодым специалистам.
Также планируется предусмотреть арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службы.
Первый написав:Нормально зелеботов плющит. Жк Чикаго - украшение Киева. Побольше хороших и красивых домов!
Ейр тримайся!:-)
Я просто этого не понимаю: тут нет предмета для спора. Ну скажите просто: домик заипись, молодцы Сага, так держать! Так нет же, начинается поиск каких-то несуществующих причин, почему этого дома там быть не должно или почему мы там никогда не купим. Вспоминается обзор Ирины с Гдевкиевежитьхорошо по Роял Тауэру. Тогда еще был вменяемый прайс. Пришла Ирина и вывалила кучу каких-то "Что не понравилось", прочитав которые возникала одна мысль: "да даром там квартира не нужна"....
airmax78 написав:Это отличная жилая зона. В Нью Йорке можно прекрасно жить в деловом центре в жилом небоскребе. Просто это ОЧЕНЬ дорого. В Киеве это просто дорого.
Вот глупые жители Оболони которые живут у Днепра
Ну спальник спальником с убогой мрачной застройкой. Позитив в метро неглубокого залегания и набережной + спасибо Виталику-коррупционеру за парк Наталку (он нам за него еще ответит!). Все, на этом позитив от Оболони заканчивается.
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?
Послушай, в странах с цивилизованным контролем за техническим состоянием автомобилей и их выбросами 5-полосная дорога под окнами в центре города, где максимальная скорость движения 40-50 км/ч не есть проблема.