Минрегион завершает разработку законопроекта, который будет регулировать рынок арендного жилья в Украине и определять механизмы взаимодействия его участников – как арендаторов, так и для арендодателей.Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона."Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное жилье. При этом в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", – сказал чиновник.По мнению заместителя министра, эффективное внедрение этого рынка может повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом."В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", – отметил Парцхаладзе.Источник: