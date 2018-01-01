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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1412141314141415>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 200
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:55

  airmax78 написав:Это отличная жилая зона. В Нью Йорке можно прекрасно жить в деловом центре в жилом небоскребе. Просто это ОЧЕНЬ дорого. В Киеве это просто дорого.


Вот глупые жители Оболони которые живут у Днепра :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:00

  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)


У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:11

По-моему это имитация деятельности ради деятельности, какой-то набор бреда ....

Минрегион завершает разработку законопроекта, который будет регулировать рынок арендного жилья в Украине и определять механизмы взаимодействия его участников – как арендаторов, так и для арендодателей.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное жилье. При этом в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", – сказал чиновник.

По мнению заместителя министра, эффективное внедрение этого рынка может повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом.

"В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", – отметил Парцхаладзе.

По словам чиновника, в законопроекте рассматривается возможность внедрения муниципального арендного жилья, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), другим молодым специалистам.

Также планируется предусмотреть арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службы.

Кроме того, планируется, что будет коммерческое арендное жилье, которые будут строить частные компании и сдавать в аренду. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140966
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:17

  Первый написав:Нормально зелеботов плющит.
Жк Чикаго - украшение Киева. Побольше хороших и красивых домов!


Ейр тримайся!:-)

Я просто этого не понимаю: тут нет предмета для спора. Ну скажите просто: домик заипись, молодцы Сага, так держать! Так нет же, начинается поиск каких-то несуществующих причин, почему этого дома там быть не должно или почему мы там никогда не купим.
Вспоминается обзор Ирины с Гдевкиевежитьхорошо по Роял Тауэру. Тогда еще был вменяемый прайс. Пришла Ирина и вывалила кучу каких-то "Что не понравилось", прочитав которые возникала одна мысль: "да даром там квартира не нужна"....
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:23

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Это отличная жилая зона. В Нью Йорке можно прекрасно жить в деловом центре в жилом небоскребе. Просто это ОЧЕНЬ дорого. В Киеве это просто дорого.


Вот глупые жители Оболони которые живут у Днепра :mrgreen:

Ну спальник спальником с убогой мрачной застройкой. Позитив в метро неглубокого залегания и набережной + спасибо Виталику-коррупционеру за парк Наталку (он нам за него еще ответит!). Все, на этом позитив от Оболони заканчивается.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:26

  zzzzzz написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)


У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?

Послушай, в странах с цивилизованным контролем за техническим состоянием автомобилей и их выбросами 5-полосная дорога под окнами в центре города, где максимальная скорость движения 40-50 км/ч не есть проблема.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:31

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)


У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?

Послушай, в странах с цивилизованным контролем за техническим состоянием автомобилей и их выбросами 5-полосная дорога под окнами в центре города, где максимальная скорость движения 40-50 км/ч не есть проблема.


А пробки это тоже миф навязаный западной пропагандой ? :mrgreen:
И большегрузы в черте города там не ездят, все грузы возят исключительно велорикши и дроны :mrgreen:
Макс, ну реально, ты загоняешься в попытке рекламы Чикаго.
Я не критикую сам дом, я критикую его местоположение.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:38

  vikapavl написав:ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

могу поспорить, ТАК на ветке еще никто не понтовался. Даже мне из ридонли вылезти пришлось. Зачет!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, зацените этот комплекс.
Вот какой должна быть Чикага ))

http://we.the-village.ru/rWxb
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