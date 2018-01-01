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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:44
Тут писали, что Тетрис возле жд, тогда Чикаго уже на ж.д.
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Бывалый
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:44
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?
Послушай, в странах с цивилизованным контролем за техническим состоянием автомобилей и их выбросами 5-полосная дорога под окнами в центре города, где максимальная скорость движения 40-50 км/ч не есть проблема.
А пробки это тоже миф навязаный западной пропагандой ?
И большегрузы в черте города там не ездят, все грузы возят исключительно велорикши и дроны
Макс, ну реально, ты загоняешься в попытке рекламы Чикаго.
Я не критикую сам дом, я критикую его местоположение.
Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:47
Чикага должна быть такой какая она есть. Чикага отлично смотрелась бы и в центре Нью Йорка, на Таймс-Сквер. Таким должно было быть Паркове Мисто. Но не сложилось.
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airmax78
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:52
airmax78 написав:
Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)
ВСе эти приколы это "понты" Пробки под окнами по 5-6 часов ежедневно это жесть.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:23
Бывалый написав:Тут писали, что Тетрис возле жд, тогда Чикаго уже на ж.д.
Когда у тебя одна пачка доляров и у тебя есть смартфон - Ты король, съемный хрущ превращается в лакшери апартаменты, Лайнус в ферари, и тетрис становится на жд:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:51
Интересна цена. Опять же на днях ради интереса посмотрел какой то гвно комплекс в москве, в 25 минутах хотьбы от последней станции метро. Цена 2 куе метр. Какова будет цена в комплексе из ссылки хз, но чикагу можно было взять па 1,5 куе в самом центре киева. Дом очень зачётный по с равнению с тем архитектурным трэшем которым застроили весь киев. А его месторасположение на любителя, кому то центр нравится, а кому то позняки 4а самое оно. И эти люди друг друга не поймут. Причём есть вероятность, что жители с 4А будут рассказывать про загазованность центра.
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hume
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:17
airmax78 написав:
Чикага должна быть такой какая она есть. Чикага отлично смотрелась бы и в центре Нью Йорка, на Таймс-Сквер. Таким должно было быть Паркове Мисто. Но не сложилось.
вам-то что с той Чикаги?
есть деньги - покупайте.
нет денег - не покупайте.
больше похоже на подр..чивание...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:46
hume написав:
Интересна цена. Опять же на днях ради интереса посмотрел какой то гвно комплекс в москве, в 25 минутах хотьбы от последней станции метро. Цена 2 куе метр. Какова будет цена в комплексе из ссылки хз, но чикагу можно было взять па 1,5 куе в самом центре киева. Дом очень зачётный по с равнению с тем архитектурным трэшем которым застроили весь киев. А его месторасположение на любителя, кому то центр нравится, а кому то позняки 4а самое оно. И эти люди друг друга не поймут. Причём есть вероятность, что жители с 4А будут рассказывать про загазованность центра.
На этапе котлована там почти везде цена +-3куе/метр.
Есть очень достойные архитектурные решения. Видимо 3куе/метр уже позволяют даже в Мск делать панорамные остекленения, изогнутые конструкции, парящие мостики.
Вывод - красная цена нашим ТТ - 2куе/метр, просто рынка у нас нет таких комплексов, вот и ставят завышенные цены.
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investorkiev
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:55
Прочитал про новые траблы уже с пешеходным мостом.
А еще - мнение Патона о состоянии моста Патона.
Ничего не хочу сказать, но видимо у Кличка мосты - это какое то слабое место.
Проклятие?
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investorkiev
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:02
investorkiev написав:
Проклятие?
отмытие.
а если серьёзно, то ничего нет страшного. инфраструктура не вечна.
другое дело, как держиморды цепляются за этот долбаный цех Большевика с сэкондом...
и нет на них управы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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