Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:51

investorkiev написав: Макс, зацените этот комплекс.

Вот какой должна быть Чикага ))



http://we.the-village.ru/rWxb Макс, зацените этот комплекс.Вот какой должна быть Чикага ))

Интересна цена. Опять же на днях ради интереса посмотрел какой то гвно комплекс в москве, в 25 минутах хотьбы от последней станции метро. Цена 2 куе метр. Какова будет цена в комплексе из ссылки хз, но чикагу можно было взять па 1,5 куе в самом центре киева. Дом очень зачётный по с равнению с тем архитектурным трэшем которым застроили весь киев. А его месторасположение на любителя, кому то центр нравится, а кому то позняки 4а самое оно. И эти люди друг друга не поймут. Причём есть вероятность, что жители с 4А будут рассказывать про загазованность центра.