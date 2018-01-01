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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1413141414151416>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 200
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:44

Тут писали, что Тетрис возле жд, тогда Чикаго уже на ж.д.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:44

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:У вас под домом тоже перекресток из двух дорог с 5 полосным движением ?

Послушай, в странах с цивилизованным контролем за техническим состоянием автомобилей и их выбросами 5-полосная дорога под окнами в центре города, где максимальная скорость движения 40-50 км/ч не есть проблема.


А пробки это тоже миф навязаный западной пропагандой ? :mrgreen:
И большегрузы в черте города там не ездят, все грузы возят исключительно велорикши и дроны :mrgreen:
Макс, ну реально, ты загоняешься в попытке рекламы Чикаго.
Я не критикую сам дом, я критикую его местоположение.

Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:47

  investorkiev написав:Макс, зацените этот комплекс.
Вот какой должна быть Чикага ))

http://we.the-village.ru/rWxb

Чикага должна быть такой какая она есть. Чикага отлично смотрелась бы и в центре Нью Йорка, на Таймс-Сквер. Таким должно было быть Паркове Мисто. Но не сложилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:52

  airmax78 написав:Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)


ВСе эти приколы это "понты" Пробки под окнами по 5-6 часов ежедневно это жесть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:Тут писали, что Тетрис возле жд, тогда Чикаго уже на ж.д.

Когда у тебя одна пачка доляров и у тебя есть смартфон - Ты король, съемный хрущ превращается в лакшери апартаменты, Лайнус в ферари, и тетрис становится на жд:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:51

  investorkiev написав:Макс, зацените этот комплекс.
Вот какой должна быть Чикага ))

http://we.the-village.ru/rWxb

Интересна цена. Опять же на днях ради интереса посмотрел какой то гвно комплекс в москве, в 25 минутах хотьбы от последней станции метро. Цена 2 куе метр. Какова будет цена в комплексе из ссылки хз, но чикагу можно было взять па 1,5 куе в самом центре киева. Дом очень зачётный по с равнению с тем архитектурным трэшем которым застроили весь киев. А его месторасположение на любителя, кому то центр нравится, а кому то позняки 4а самое оно. И эти люди друг друга не поймут. Причём есть вероятность, что жители с 4А будут рассказывать про загазованность центра.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:17

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, зацените этот комплекс.
Вот какой должна быть Чикага ))

http://we.the-village.ru/rWxb

Чикага должна быть такой какая она есть. Чикага отлично смотрелась бы и в центре Нью Йорка, на Таймс-Сквер. Таким должно было быть Паркове Мисто. Но не сложилось.

вам-то что с той Чикаги?
есть деньги - покупайте.
нет денег - не покупайте.
больше похоже на подр..чивание...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:46

  hume написав:
  investorkiev написав:Макс, зацените этот комплекс.
Вот какой должна быть Чикага ))

http://we.the-village.ru/rWxb

Интересна цена. Опять же на днях ради интереса посмотрел какой то гвно комплекс в москве, в 25 минутах хотьбы от последней станции метро. Цена 2 куе метр. Какова будет цена в комплексе из ссылки хз, но чикагу можно было взять па 1,5 куе в самом центре киева. Дом очень зачётный по с равнению с тем архитектурным трэшем которым застроили весь киев. А его месторасположение на любителя, кому то центр нравится, а кому то позняки 4а самое оно. И эти люди друг друга не поймут. Причём есть вероятность, что жители с 4А будут рассказывать про загазованность центра.


На этапе котлована там почти везде цена +-3куе/метр.
Есть очень достойные архитектурные решения. Видимо 3куе/метр уже позволяют даже в Мск делать панорамные остекленения, изогнутые конструкции, парящие мостики.

Вывод - красная цена нашим ТТ - 2куе/метр, просто рынка у нас нет таких комплексов, вот и ставят завышенные цены.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прочитал про новые траблы уже с пешеходным мостом.
А еще - мнение Патона о состоянии моста Патона.
Ничего не хочу сказать, но видимо у Кличка мосты - это какое то слабое место.
Проклятие?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:02

  investorkiev написав:Проклятие?

отмытие.
а если серьёзно, то ничего нет страшного. инфраструктура не вечна.
другое дело, как держиморды цепляются за этот долбаный цех Большевика с сэкондом...
и нет на них управы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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