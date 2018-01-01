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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1413141414151416

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 200
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:21

  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
:?:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:28

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Проклятие?

отмытие.
а если серьёзно, то ничего нет страшного. инфраструктура не вечна.
другое дело, как держиморды цепляются за этот долбаный цех Большевика с сэкондом...
и нет на них управы.

+1
плюсанул Юрию_Т, ведь правда
а вопрос в том что за цех принадлежащий городу ежемесячно деньги получает конкретный человек и клал он прибор на мост и проблемы киевлян...увы такая реальность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10774
З нами з: 05.06.13
Подякував: 460 раз.
Подякували: 999 раз.
 
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  #<1 ... 1413141414151416
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