монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:21
монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:28
+1
плюсанул Юрию_Т, ведь правда
а вопрос в том что за цех принадлежащий городу ежемесячно деньги получает конкретный человек и клал он прибор на мост и проблемы киевлян...увы такая реальность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да нет там ежедневно 5-6 часов пробок
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