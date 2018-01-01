+1
плюсанул Юрию_Т, ведь правда
а вопрос в том что за цех принадлежащий городу ежемесячно деньги получает конкретный человек и клал он прибор на мост и проблемы киевлян...увы такая реальность...
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:28
+1
плюсанул Юрию_Т, ведь правда
а вопрос в том что за цех принадлежащий городу ежемесячно деньги получает конкретный человек и клал он прибор на мост и проблемы киевлян...увы такая реальность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да нет там ежедневно 5-6 часов пробок
Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:40
Похоже, Виталику сделали первое китайское предупреждение
Суд арестовал дом, купленный Кличко-младшим, из-за дела ГБР
Речь идет именно об этом доме площадью 1419,3 кв.м. Он расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.
Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал". В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию.
В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.
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