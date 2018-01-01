Додано: Суб 03 сер, 2019 06:18

Прохожий написав: vikapavl написав: Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.

ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас) Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт.ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

монорельс уже не функционирует?

метро тоже?

монорельс уже не функционирует?метро тоже?

в метро в Часы пик можно и не влезть. К тому же, люди побогаче не очень хотят пересекаться с теми, кто победнее. Это вам не Европа. Хотя правительство строит ХДБ (социальное жильё) во всех районах, не только на «троещинах». И тем не менее, расслоение имеется и очень заметно. А ещё тут принято при знакомстве сообщать о своих доходах - типа, я Эндрю и я самый дорогой сотрудник в офисе, или я Венди и я арендую дом за 7500 долларов))) ПС сейчас только подумала, исходя из моего процитированного Сообщения, становлюсь местной )ППС кому интересно, хаус тур по нашей квартире в Синге. Там на канале есть и Абу даби и Париж. Для сравнения