Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)
ВСе эти приколы это "понты" Пробки под окнами по 5-6 часов ежедневно это жесть.
Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал". В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию.
В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
монорельс уже не функционирует? метро тоже?
в метро в Часы пик можно и не влезть. К тому же, люди побогаче не очень хотят пересекаться с теми, кто победнее. Это вам не Европа. Хотя правительство строит ХДБ (социальное жильё) во всех районах, не только на «троещинах». И тем не менее, расслоение имеется и очень заметно. А ещё тут принято при знакомстве сообщать о своих доходах - типа, я Эндрю и я самый дорогой сотрудник в офисе, или я Венди и я арендую дом за 7500 долларов))) ПС сейчас только подумала, исходя из моего процитированного Сообщения, становлюсь местной ) ППС кому интересно, хаус тур по нашей квартире в Синге. Там на канале есть и Абу даби и Париж. Для сравнения https://youtu.be/LGwPbe3sQ1s
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
МВА где получали?
зачем мне МВА, я обычный консультант
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
hxbbgaf написав:У кого квартира куплена за неподтвержденные доходы, будут платить огромный штраф? Все готовы поделиться с Беней? https://www.obozrevatel.com/economics/e ... detali.htm При том делиться будут, кто честно заработал. Кто наворовал или набрал взяток, могут не делиться.
Из текста вашей же статьи не следует ни одно из ваших утверждений.
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
монорельс уже не функционирует? метро тоже?
ППС кому интересно, хаус тур по нашей квартире в Синге. Там на канале есть и Абу даби и Париж. Для сравнения
Это самый яркий камингаут за всю историю существования ветки.