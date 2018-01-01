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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1413141414151416

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:28

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Проклятие?

отмытие.
а если серьёзно, то ничего нет страшного. инфраструктура не вечна.
другое дело, как держиморды цепляются за этот долбаный цех Большевика с сэкондом...
и нет на них управы.

+1
плюсанул Юрию_Т, ведь правда
а вопрос в том что за цех принадлежащий городу ежемесячно деньги получает конкретный человек и клал он прибор на мост и проблемы киевлян...увы такая реальность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Пробки-шмобки. Зато ты живешь в самом красивом современном доме Киева в самом центре. У тебя все на расстоянии 5-10 минут ходьбы. Кроме, естественно, Дрим-Тауна. Это акуенное местоположение. "Ябтамжил"(с)


ВСе эти приколы это "понты" Пробки под окнами по 5-6 часов ежедневно это жесть.
Да нет там ежедневно 5-6 часов пробок
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:40

Похоже, Виталику сделали первое китайское предупреждение

Суд арестовал дом, купленный Кличко-младшим, из-за дела ГБР
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222656/
Речь идет именно об этом доме площадью 1419,3 кв.м. Он расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.

Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал". В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию.

В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:18

  Прохожий написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
:?:
в метро в Часы пик можно и не влезть. К тому же, люди побогаче не очень хотят пересекаться с теми, кто победнее. Это вам не Европа. Хотя правительство строит ХДБ (социальное жильё) во всех районах, не только на «троещинах». И тем не менее, расслоение имеется и очень заметно. А ещё тут принято при знакомстве сообщать о своих доходах - типа, я Эндрю и я самый дорогой сотрудник в офисе, или я Венди и я арендую дом за 7500 долларов))) ПС сейчас только подумала, исходя из моего процитированного Сообщения, становлюсь местной )
ППС кому интересно, хаус тур по нашей квартире в Синге. Там на канале есть и Абу даби и Париж. Для сравнения
https://youtu.be/LGwPbe3sQ1s
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 07:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://znaj.ua/society/250911-dvoye-to ... e-snilisya
Гендиректора "Інституту охорони ґрунтів України" і керівника підприємства "Головинський кар'єр" затримали на хабарі у розмірі 1,5 млн доларів США.

Элитка вниз? Если поток хабарив будет мельчать, кто же будет скупать новострой десятками квартир?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:27

  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

МВА где получали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:58

  UA написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

МВА где получали?
зачем мне МВА, я обычный консультант
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:32

У кого квартира куплена за неподтвержденные доходы, будут платить огромный штраф?
Все готовы поделиться с Беней?
https://www.obozrevatel.com/economics/e ... detali.htm
При том делиться будут, кто честно заработал. Кто наворовал или набрал взяток, могут не делиться.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:49

  hxbbgaf написав:У кого квартира куплена за неподтвержденные доходы, будут платить огромный штраф?
Все готовы поделиться с Беней?
https://www.obozrevatel.com/economics/e ... detali.htm
При том делиться будут, кто честно заработал. Кто наворовал или набрал взяток, могут не делиться.


Из текста вашей же статьи не следует ни одно из ваших утверждений.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:04

  vikapavl написав:
  Прохожий написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
:?:

ППС кому интересно, хаус тур по нашей квартире в Синге. Там на канале есть и Абу даби и Париж. Для сравнения

Это самый яркий камингаут за всю историю существования ветки.
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