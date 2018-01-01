А на вторичке? Я посмотрела на олх есть однушки по 115 кДол и двушки по 135 кДол (не факт что есть конечно)
ПС кто что думает о ЖК старт - буддевелопмент на лукьяновской?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А на вторичке? Я посмотрела на олх есть однушки по 115 кДол и двушки по 135 кДол (не факт что есть конечно)
ПС кто что думает о ЖК старт - буддевелопмент на лукьяновской?
Востаннє редагувалось vikapavl в Суб 03 сер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:41
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:15
Урловский - 2
Естьиеще мнения?
36 метра за за 850к
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20
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Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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