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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1414141514161417

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А на вторичке? Я посмотрела на олх есть однушки по 115 кДол и двушки по 135 кДол (не факт что есть конечно)
ПС кто что думает о ЖК старт - буддевелопмент на лукьяновской?
Востаннє редагувалось vikapavl в Суб 03 сер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:41

  airmax78 написав:Позвонил в Чикагу. 98 квадратов, 6й этаж, 87500 за метр. Капец.

3100 евро за метр? нах такой киев нужен, чейни абу-даби....
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:15

Урловский - 2

Естьиеще мнения?
36 метра за за 850к
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20

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Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё :!: . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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