В Украине введут налоговую амнистию: у Зеленского раскрыли детали

В Украине ведут переговоры с международными партнерами для того, чтобы запустить налоговую амнистию и не нарушить условия предоставления помощи.

Уже сейчас чиновники определяют ставку, по которой проведут фактическую легализацию теневых средств. Об этом в интервью НВ заявил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она (амнистия капитала, — ред.) должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны... Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой", – сказал он.

Налоговая амнистия — возможость заплатить налоги по более низкой ставке без штрафов и наказания за те доходы и активы, которые получены "из тени".

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <...> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", — добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

всеобщее декларирование может коснуться всех, кроме пенсионеров и тех, кто получает деньги от государства;

украинцам придется разбираться в налоговых декларациях и следить за своими доходами;

нулевая декларация может позволить узаконить теневой заработок, но с другой стороны позволит пополнить бюджет.