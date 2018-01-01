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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:40
А на вторичке? Я посмотрела на олх есть однушки по 115 кДол и двушки по 135 кДол (не факт что есть конечно)
ПС кто что думает о ЖК старт - буддевелопмент на лукьяновской?
Востаннє редагувалось vikapavl
в Суб 03 сер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Суб 03 сер, 2019 13:41
airmax78 написав:
Позвонил в Чикагу. 98 квадратов, 6й этаж, 87500 за метр. Капец.
3100 евро за метр? нах такой киев нужен, чейни абу-даби....
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plugatyrev
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:15
Урловский - 2
Естьиеще мнения?
36 метра за за 850к
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20
Ещё тема
Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё
. Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:57
plugatyrev написав: airmax78 написав:
Позвонил в Чикагу. 98 квадратов, 6й этаж, 87500 за метр. Капец.
3100 евро за метр? нах такой киев нужен, чейни абу-даби....
Продаваны опять выходят из берегов. Похоже на фальшстарт. Тем временем:
В Україні хочуть легалізувати ринок оренди житла.
Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба Мінрегіонбуду.
За його словами, у зв'язку з цим наразі завершується розробка відповідного законопроекту, який зможе впровадити ринок орендного житла в Україні та визначити механізми для взаємодії як орендарів, так і для орендодавців.
Наразі з усього існуючого орендного житла в Україні близько 90% знаходиться в тіні і ніяк не регулюється, заявив Парцхаладзе.
урядом розглядається можливість впровадження наступних напрямків орендного житла в Україні:
муніципальне орендне житло, замовниками якого є місцева влада, і яке може надаватися молодим сім'ям, працівникам соціальної та бюджетної сфер, іншим молодим фахівцям;
орендне житло, яке буде перебувати на балансі центральних органів державної влади, в тому числі відомств, і буде надаватися їх співробітникам на час роботи або служби;
комерційне орендне житло, яке будуватимуть приватні компанії і здаватимуть в оренду.
Нагадаємо, 6 з 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у найменшому попиті серед шукачів житла - 8%.
Удар по аренде. Минус 20% с аренды ударит и по ценам на недвигу. Потому как они напрямую зависят от доходности сдачи в аренду. Тока вот интересно, будут ли сами чинуши платить налоги со своей тучи квартир и хостелов.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:07
hxbbgaf
Задача даёт около 4-8% а гривне на текущий момент . Может будущем в течении 15 лет подорожает в 3-4 раза сама квартира.
Только сумасшедший покупает для задачи , скорее всего чтобы продать по переуступки или задорого.
+
Легализация черного Нала.
Покупка в центре из-за надежды дорожания, так как мало земли очень
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:19
airmax78 написав:
Это самый яркий камингаут за всю историю существования ветки.
в Шаббат нельзя такое смотреть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:19
proftpd66 написав:hxbbgaf
Задача даёт около 4-8% а гривне на текущий момент . Может будущем в течении 15 лет подорожает в 3-4 раза сама квартира.
Ну, если именно сейчас купить и сдавать, то скорей 8 чем 4. Но не стоит думать, что так будет все время. И совсем необязательно из-за подорожания недвиги.
Ой, ли. Разве что доллар в бумагу превратится, а так нет причин.Сейчас мы на пике позитива, курс спекулятивно сбили, зарплаты несколько лет растут в долларе, так что если что-то дорожает, то оно дорожает сейчас или уже подорожало, дальше идет цикл нового кризиса и в мире, и у нас. Большие долговыйе выплаты, непонятки с транзитом и т.д. А тут еще и Зелины инициативы, которые способны ударить по недвиге - от легализации аренды до налоговых амнистий и нулевых деклараций с возможностью обложения штрафами и налогами всех, кто не может показать происхождение средств, за которую купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:33
В Украине введут налоговую амнистию: у Зеленского раскрыли детали
В Украине ведут переговоры с международными партнерами для того, чтобы запустить налоговую амнистию и не нарушить условия предоставления помощи.
Уже сейчас чиновники определяют ставку, по которой проведут фактическую легализацию теневых средств. Об этом в интервью НВ заявил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она (амнистия капитала, — ред.) должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны... Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой", – сказал он.
Налоговая амнистия — возможость заплатить налоги по более низкой ставке без штрафов и наказания за те доходы и активы, которые получены "из тени".
"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <...> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", — добавил секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL, команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.
всеобщее декларирование может коснуться всех, кроме пенсионеров и тех, кто получает деньги от государства;
украинцам придется разбираться в налоговых декларациях и следить за своими доходами;
нулевая декларация может позволить узаконить теневой заработок, но с другой стороны позволит пополнить бюджет.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 15:35
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
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