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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:29
hxbbgaf написав:
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47
UA написав: hxbbgaf написав:
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:25
hxbbgaf написав:
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
Налоги платить не пробовали?
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:44
UA написав: hxbbgaf написав:
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
За последний год дважды попадал на финмониторинг... Подтвердил суммы - и нет проблем.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:46
Saga окончательно осознали себя самым крутым девелопером Киева и заряжают ценники по полной с этапа "Забор".
Но это не все. У Saga теперь и самый высокий ценник за обслуживание.
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