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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1415141614171418

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:29

  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:25

  hxbbgaf написав:Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

Налоги платить не пробовали?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:44

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

За последний год дважды попадал на финмониторинг... Подтвердил суммы - и нет проблем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:46

Saga окончательно осознали себя самым крутым девелопером Киева и заряжают ценники по полной с этапа "Забор".
Но это не все. У Saga теперь и самый высокий ценник за обслуживание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:58

  airmax78 написав:Saga окончательно осознали себя самым крутым девелопером Киева и заряжают ценники по полной с этапа "Забор".
Но это не все. У Saga теперь и самый высокий ценник за обслуживание.

Ну дык, лейб-застройщик его ЗЕличества!
Мыкытась вон тоже начинал разгон с 14000 за м2, зато к концу каденции разгулялся во всю ширь
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:87500 за метр. Капец
заградительная цена от нищебродов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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