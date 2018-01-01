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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:31
airmax78 написав:
Мне кофе там перестали наливать еще в 2017м.
Там поняли, что вы долго принимаете решение на растущем рынке.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:41
airmax78 написав: UA написав:
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
Так может? Или в основном?
Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали?
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