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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1416141714181419

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:31

  airmax78 написав:Мне кофе там перестали наливать еще в 2017м.


Там поняли, что вы долго принимаете решение на растущем рынке.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:41

  airmax78 написав:
  UA написав:Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

Может просто тут, в основном, у людей белый доход?

Так может? Или в основном?
Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:03

  vikapavl написав:
  Прохожий написав:
  vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь.
ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)

монорельс уже не функционирует?
метро тоже?
:?:
в метро в Часы пик можно и не влезть. К тому же, люди побогаче не очень хотят пересекаться с теми, кто победнее. Это вам не Европа. Хотя правительство строит ХДБ (социальное жильё) во всех районах, не только на «троещинах». И тем не менее, расслоение имеется и очень заметно. А ещё тут принято при знакомстве сообщать о своих доходах - типа, я Эндрю и я самый дорогой сотрудник в офисе, или я Венди и я арендую дом за 7500 долларов))) ПС сейчас только подумала, исходя из моего процитированного Сообщения, становлюсь местной )

вспомнилось...
забегаловка на Сентозе

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:14

  proftpd66 написав:Ещё тема

Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё :!: . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .

и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?

зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:33

Кто-то знает, что происходит с Аурумом? Последний объект в центре, в котором была более-менее приемлемая цена. Но сегодня возле него проходил: такое ощущение, что его строят 2 строительные компании. Одна, вроде, Геос, а вторая, судя по тому, что они делают с фасадом, похожа на УКО.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:35

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

Существует такая форма оплаты,как рассрочка. До 150000 грн никакой финмониторинг не предусмотрен. Дарю решение для тех,кто напрягается.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кто-то знает, что происходит с Аурумом? Последний объект в центре, в котором была более-менее приемлемая цена. Но сегодня возле него проходил: такое ощущение, что его строят 2 строительные компании. Одна, вроде, Геос, а вторая, судя по тому, что они делают с фасадом, похожа на УКО.
Да грустно.

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:51

  LuckyG написав:Существует такая форма оплаты,как рассрочка. До 150000 грн никакой финмониторинг не предусмотрен. Дарю решение для тех,кто напрягается.

Это сейчас мониторинг, а будет полное декларирование и смогут спросить, откуда бабки. За год не заработал, плати штраф.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Это сейчас мониторинг, а будет полное декларирование и смогут спросить, откуда бабки. За год не заработал, плати штраф.

Никакой закон не имеет обратной силы.
Если такое будет, то сейчас время коррупционерам скупать недвигу (вторичку) на все нетрудовые. Отмывать деньги.
Vlad442
 
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