Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Это вы просто не покупали на первичке в последнее время. Финмониторинг уже работает. На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает. Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг. ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
Так может? Или в основном? Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали?
vikapavl написав:Я кстати в сингапуре живу в даунтауне, хожу на работу пешком и ничуть не жалею о ценнике. В моем доме правда есть бассейн, спортзал и теннисный корт. А те кто живут на сентозе часами ждут такси в дождь. ПС если вы все такие умные, почему деньги на паркинг у меня, а не у вас)
монорельс уже не функционирует? метро тоже?
в метро в Часы пик можно и не влезть. К тому же, люди побогаче не очень хотят пересекаться с теми, кто победнее. Это вам не Европа. Хотя правительство строит ХДБ (социальное жильё) во всех районах, не только на «троещинах». И тем не менее, расслоение имеется и очень заметно. А ещё тут принято при знакомстве сообщать о своих доходах - типа, я Эндрю и я самый дорогой сотрудник в офисе, или я Венди и я арендую дом за 7500 долларов))) ПС сейчас только подумала, исходя из моего процитированного Сообщения, становлюсь местной )
вспомнилось... забегаловка на Сентозе
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Кто-то знает, что происходит с Аурумом? Последний объект в центре, в котором была более-менее приемлемая цена. Но сегодня возле него проходил: такое ощущение, что его строят 2 строительные компании. Одна, вроде, Геос, а вторая, судя по тому, что они делают с фасадом, похожа на УКО.
hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик. Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время. Финмониторинг уже работает. На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает. Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг. ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Существует такая форма оплаты,как рассрочка. До 150000 грн никакой финмониторинг не предусмотрен. Дарю решение для тех,кто напрягается.
airmax78 написав:Кто-то знает, что происходит с Аурумом? Последний объект в центре, в котором была более-менее приемлемая цена. Но сегодня возле него проходил: такое ощущение, что его строят 2 строительные компании. Одна, вроде, Геос, а вторая, судя по тому, что они делают с фасадом, похожа на УКО.