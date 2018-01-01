Прохожий написав:
и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?
зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща?
кажется, девочка-свидетель дорожая нервничает)
2к возле печерской не будет по 3000, но и того бреда, что сейчас творится не будет.
недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам) вот так и с ценами - загон идет постами обиженных девочек. проходи мимо, прохожая дорожаю ппц)