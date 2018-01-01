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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 сер, 2019 01:38
Прохожий написав: proftpd66 написав:Ещё тема
Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё
. Говорят
, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .
и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?
зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща?
кажется, девочка-свидетель дорожая нервничает)
2к возле печерской не будет по 3000, но и того бреда, что сейчас творится не будет.
недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам) вот так и с ценами - загон идет постами обиженных девочек. проходи мимо, прохожая
дорожаю ппц)
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Додано: Нед 04 сер, 2019 05:17
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
Так может? Или в основном?
Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали?
Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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