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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1417141814191420

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:38

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Ещё тема

Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё :!: . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .

и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?

зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща? :mrgreen:

кажется, девочка-свидетель дорожая нервничает)
2к возле печерской не будет по 3000, но и того бреда, что сейчас творится не будет.
недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам) вот так и с ценами - загон идет постами обиженных девочек. проходи мимо, прохожая :!: дорожаю ппц)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 05:17

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

Может просто тут, в основном, у людей белый доход?

Так может? Или в основном?
Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали? :mrgreen:

Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В тему о будущей ипотеке в Украине:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/3/650256/
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.

17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.

Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:37

  BIGor написав:В тему о будущей ипотеке в Украине:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/3/650256/
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.

17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.

Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.

Тот кто купит этот портфель, сделает на нем минимум 200% профита, но скорее всего в разы больше.
airmax78
 
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