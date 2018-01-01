Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .
и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?
зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща?
кажется, девочка-свидетель дорожая нервничает) 2к возле печерской не будет по 3000, но и того бреда, что сейчас творится не будет. недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам) вот так и с ценами - загон идет постами обиженных девочек. проходи мимо, прохожая дорожаю ппц)
UA написав:Это вы просто не покупали на первичке в последнее время. Финмониторинг уже работает. На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает. Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг. ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости
Может просто тут, в основном, у людей белый доход?
Так может? Или в основном? Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали?
Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.
"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).
Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.
17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.
Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.
"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).
Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.
17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.
Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.
Тот кто купит этот портфель, сделает на нем минимум 200% профита, но скорее всего в разы больше.