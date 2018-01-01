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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1417141814191420

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:38

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Ещё тема

Если кличкастого в нокдаун отправят, то он будет не воровать из застройщиков. И цена может упасть ещё :!: . Говорят, что отчисляют кличкастому много . И в том числе незаконные стройки .

и шо, писяголов будет сдавать 2к возле м.Печерская за 3000грн?

зы: кто говорит, бабки на скамейке возле фамильного хруща? :mrgreen:

кажется, девочка-свидетель дорожая нервничает)
2к возле печерской не будет по 3000, но и того бреда, что сейчас творится не будет.
недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам) вот так и с ценами - загон идет постами обиженных девочек. проходи мимо, прохожая :!: дорожаю ппц)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 05:17

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это вы просто не покупали на первичке в последнее время.
Финмониторинг уже работает.
На суммах выше 1,5-2 млн грн даже очень работает.
Уже нужно иметь белый доход или напрягаться обходя финмониторинг.
ПС. Просто в этой теме реальных покупателей вторички мало, в основном философы на тему недвижимости :mrgreen:

Может просто тут, в основном, у людей белый доход?

Так может? Или в основном?
Ещё скажи, что никто никому даже фен в рот не запихивал, всё трудовыми мозолями на стояки квартир заработали? :mrgreen:

Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В тему о будущей ипотеке в Украине:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/3/650256/
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.

17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.

Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:37

  BIGor написав:В тему о будущей ипотеке в Украине:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/3/650256/
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.

17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.

Продают за 4% от балансовой стоимости. Но это конечно хотелки.

Тот кто купит этот портфель, сделает на нем минимум 200% профита, но скорее всего в разы больше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:10

  airmax78 написав:
  remark написав:
  Serg-ik написав:заградительная цена от нищебродов


От тех, что на кофе заходят в ОП под видом покупанов)?

Мне кофе там перестали наливать еще в 2017м.

Еще бы... Нервы менеджера не выдержали, после того, как Вы выпили у них 74ю чашку эспрессо за месяц.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:23

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Мне кофе там перестали наливать еще в 2017м.

Еще бы... Нервы менеджера не выдержали, после того, как Вы выпили у них 74ю чашку эспрессо за месяц.

Я думаю больше. В 2017м, когда я безуспешно пытался выбить у них скидку с 1600 до 1550 долл. США за метр, я в течение месяца ежедневно приходил к ним в офис к 9:00 и уходил в 17:30.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:34

  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:Это сейчас мониторинг, а будет полное декларирование и смогут спросить, откуда бабки. За год не заработал, плати штраф.

Никакой закон не имеет обратной силы.
Если такое будет, то сейчас время коррупционерам скупать недвигу (вторичку) на все нетрудовые. Отмывать деньги.

Имеет. Декларация подается за прошлый год. К тому же, в декларации будет указываться все имущество и источники его происхождения. Недвига тоже. Да и у нас в стране возможно все, и 3 года назад могут вспомнить (какой там налоговый срок давности, хотя и это у нас ничего не значит).
Ото, наверное, коррупционеры сейчас и покупают. Как накупятся, цены упадут. Но боюсь, купить не смогут не только коррупционеры. Была уже идея штрафовать на 30% стоимости всех совершивших крупные покупки, если они столько не задекларировали за 1 год. А это, сами понимаете, практически, нереально.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:48

  BIGor написав:Продают за 4% от балансовой стоимости.

даже если до 10% доведут, - все равно смачный плевок в зелёную рожу избирателя.
жду выступления нового гаранта, или хотя бы широкомордого смотрящего за гарантом (руководителя офиса) с предложением сотрудникам фонда скинуться зарплатами и премиями для достижения хотя бы 40% от балансовой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:24

  Yuri_T написав:
  BIGor написав:Продают за 4% от балансовой стоимости.

даже если до 10% доведут, - все равно смачный плевок в зелёную рожу избирателя.
жду выступления нового гаранта, или хотя бы широкомордого смотрящего за гарантом (руководителя офиса) с предложением сотрудникам фонда скинуться зарплатами и премиями для достижения хотя бы 40% от балансовой.

Они действуют сейчас в четком соответствии с процедурой. Кредит сначала продается на аукционе индивидуально с дисконтом до 80% от его балансовой стоимости. Если не продался, тогда они имеют право объединить такие непроданные кредиты в пул и выставить на аукцион с дисконтом до 80% от последней цены, по которой кредит не продался на индивидуальной основе. Так и получается дисконт в 96% от балансовой стоимости. И что-то мне подсказывает, что желающих купить такие пулы, в свете вступившего в силу кодекса о банкротсве, будет достаточно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:36

  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

скільки там через ФОП з 5% податку можна намутити, до 3лямів гриши,
а тут тобі повна і безмірна легалізація !!!! за якісь несчасні ті ж 5%...
все для народу...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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