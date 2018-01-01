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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:50
jj1981ua написав:недавно поведали историю
, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам)
этот бред маникюрша поведала?
из опыта: несколько раз по моему запросу банили объявы-клоны моих объктов от рылов, с обратной ситуацией ни разу не сталкивался
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:53
Frant написав:
Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
может там финмона и не было ? (если без банка делали)
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:02
flyman написав: hxbbgaf написав:
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
скільки там через ФОП з 5% податку можна намутити, до 3лямів гриши,
а тут тобі повна і безмірна легалізація !!!! за якісь несчасні ті ж 5%...
все для народу...
Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.
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