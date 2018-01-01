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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1419142014211422>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:недавно поведали историю, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам)

этот бред маникюрша поведала?

из опыта: несколько раз по моему запросу банили объявы-клоны моих объктов от рылов, с обратной ситуацией ни разу не сталкивался
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:53

  Frant написав:Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.


может там финмона и не было ? (если без банка делали)
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:02

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...

скільки там через ФОП з 5% податку можна намутити, до 3лямів гриши,
а тут тобі повна і безмірна легалізація !!!! за якісь несчасні ті ж 5%...
все для народу...

Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.

Главное, что у них есть поддержка люмпенов сделать это. Запрос со стороны некоторой части общества. Только есть несколько но...
Коррупционеры-чиновники не преобладающая часть покупателей. Минимальный процент.
Коррупционеров так давно и долго пугали (декларации госслужащих и т. п.), что у них под каждую копейку есть бумажка. Это все-таки не слесарь в колхозе, а человек, умеющий считать, работать с документами и законами. Жены, мамы, дети ФОПы. В большинстве случаев на них вообще ничего не оформлено. Даже, если не подготовились, то найдет, что сбрехать. Вспомните историю с Лещенко - чем закончилось?
Мы живем в правовом государстве, где законы не имеют обратной силы. Где есть суды. В том числе и конституционный.
Как ни смешно, но, если это сделают, то пострадают не крупные коррупционеры, у которых есть все бумажки, а эти самые люмпены. Которые оформлены на минималку, у которых нет никаких ФОПов на ЕН, ООО, офшоров. Они считают, что имею моральное право уклоняться от налогов - "пусть сначала Порошенко заплатит". Когда придут к такому и скажут "ты 10 лет работал на минималку, а 10 лет был безработным - откуда деньги на однушку в хруще на Трое", тут и начнется прозрение. Может быть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 15:08

  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.

Главное, что у них есть поддержка люмпенов сделать это. Запрос со стороны некоторой части общества. Только есть несколько но...
Коррупционеры-чиновники не преобладающая часть покупателей. Минимальный процент.
Коррупционеров так давно и долго пугали (декларации госслужащих и т. п.), что у них под каждую копейку есть бумажка. Это все-таки не слесарь в колхозе, а человек, умеющий считать, работать с документами и законами. Жены, мамы, дети ФОПы. В большинстве случаев на них вообще ничего не оформлено. Даже, если не подготовились, то найдет, что сбрехать. Вспомните историю с Лещенко - чем закончилось?
Мы живем в правовом государстве, где законы не имеют обратной силы. Где есть суды. В том числе и конституционный.
Как ни смешно, но, если это сделают, то пострадают не крупные коррупционеры, у которых есть все бумажки, а эти самые люмпены. Которые оформлены на минималку, у которых нет никаких ФОПов на ЕН, ООО, офшоров. Они считают, что имею моральное право уклоняться от налогов - "пусть сначала Порошенко заплатит". Когда придут к такому и скажут "ты 10 лет работал на минималку, а 10 лет был безработным - откуда деньги на однушку в хруще на Трое", тут и начнется прозрение. Может быть.

Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:11

  airmax78 написав:Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.

Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?

Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил? :)

Кстати, чому не на державній? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:22

Так все и есть, с оффшорами бороться никто не будет, Зеля сам с ними играется. Бороться будут с тобой. © Беня. Тока единственное шо, на Трое нет хрущей.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:55

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.

Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?

Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил? :)

Кстати, чому не на державній? :)


Смысл спорить с дурачком ?
Он же считает нормальным что лендлорды НДФЛ не платят, а сдают квартиры неофициально.
Но при этом все поголовно вкладчики банков платят НДФЛ.
При этом когда поднимается тема всеобщего декларирования и финмониторинга в бошках очередных м.даков которые дорвались до власти не щелкает что 10 млн граждан получают доходы с депозитов , но не могут легально доказать получение этих доходов, хотя с них заплатили все налоги.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 04 сер, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:57

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.

Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?

Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил? :)

Кстати, чому не на державній? :)

Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:58

  airmax78 написав:Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.


Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет
Живите своим умом!
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