Додано: Нед 04 сер, 2019 14:44

hxbbgaf написав: Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти. Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.

Главное, что у них есть поддержка люмпенов сделать это. Запрос со стороны некоторой части общества. Только есть несколько но...Коррупционеры-чиновники не преобладающая часть покупателей. Минимальный процент.Коррупционеров так давно и долго пугали (декларации госслужащих и т. п.), что у них под каждую копейку есть бумажка. Это все-таки не слесарь в колхозе, а человек, умеющий считать, работать с документами и законами. Жены, мамы, дети ФОПы. В большинстве случаев на них вообще ничего не оформлено. Даже, если не подготовились, то найдет, что сбрехать. Вспомните историю с Лещенко - чем закончилось?Мы живем в правовом государстве, где законы не имеют обратной силы. Где есть суды. В том числе и конституционный.Как ни смешно, но, если это сделают, то пострадают не крупные коррупционеры, у которых есть все бумажки, а эти самые люмпены. Которые оформлены на минималку, у которых нет никаких ФОПов на ЕН, ООО, офшоров. Они считают, что имею моральное право уклоняться от налогов - "пусть сначала Порошенко заплатит". Когда придут к такому и скажут "ты 10 лет работал на минималку, а 10 лет был безработным - откуда деньги на однушку в хруще на Трое", тут и начнется прозрение. Может быть.