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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:50
jj1981ua написав:недавно поведали историю
, как чел хотел 3-ху сдать и непонимая нах ему посредник начал тулить объявы в интернЭт, а их банят жалобами гнид-риелторов. только через них нужно и по правильным ценам)
этот бред маникюрша поведала?
из опыта: несколько раз по моему запросу банили объявы-клоны моих объктов от рылов, с обратной ситуацией ни разу не сталкивался
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:53
Frant написав:
Знайомий в минулому році купив сину-студенту квартиру. Звісно, договір на сина. Ціна до 900 000 грн. Ніхто не парився, а звідки у студента такі кошти? Тому до повноцінного фінмоніторингу нам ще, як до неба рачки.
может там финмона и не было ? (если без банка делали)
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:02
flyman написав: hxbbgaf написав:
Кто сейчас купит машину или квартиру, похоже, вляпается. Штрафами и налогами хотят обложить всех, кто не сможет показать происхождение средств, за которые купил квартиру, и уплату подоходного налога с них в полном объеме. Или налоговая амнистия и отдай 5% (?),, или отдай 30, как хотел в свое время кролик.
Мой прогноз, если это примут в предполагаемом виде, всем застройщикам можно закрываться, агентствам по продаже недвиги тоже, автосалонам тоже...
скільки там через ФОП з 5% податку можна намутити, до 3лямів гриши,
а тут тобі повна і безмірна легалізація !!!! за якісь несчасні ті ж 5%...
все для народу...
Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:44
hxbbgaf написав:
Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.
Главное, что у них есть поддержка люмпенов сделать это. Запрос со стороны некоторой части общества. Только есть несколько но...
Коррупционеры-чиновники не преобладающая часть покупателей. Минимальный процент.
Коррупционеров так давно и долго пугали (декларации госслужащих и т. п.), что у них под каждую копейку есть бумажка. Это все-таки не слесарь в колхозе, а человек, умеющий считать, работать с документами и законами. Жены, мамы, дети ФОПы. В большинстве случаев на них вообще ничего не оформлено. Даже, если не подготовились, то найдет, что сбрехать. Вспомните историю с Лещенко - чем закончилось?
Мы живем в правовом государстве, где законы не имеют обратной силы. Где есть суды. В том числе и конституционный.
Как ни смешно, но, если это сделают, то пострадают не крупные коррупционеры, у которых есть все бумажки, а эти самые люмпены. Которые оформлены на минималку, у которых нет никаких ФОПов на ЕН, ООО, офшоров. Они считают, что имею моральное право уклоняться от налогов - "пусть сначала Порошенко заплатит". Когда придут к такому и скажут "ты 10 лет работал на минималку, а 10 лет был безработным - откуда деньги на однушку в хруще на Трое", тут и начнется прозрение. Может быть.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 сер, 2019 15:08
Vlad442 написав: hxbbgaf написав:
Ну, пидприемци не все. Каждый не пойдет регистрировать ЧП. Да и на проверку можно напороться, если миллионы будут гулять. Все будет продумано, не переживайте. У них теперь есть все рычаги и вся полнота власти.
Главное, что у них есть поддержка люмпенов сделать это. Запрос со стороны некоторой части общества. Только есть несколько но...
Коррупционеры-чиновники не преобладающая часть покупателей. Минимальный процент.
Коррупционеров так давно и долго пугали (декларации госслужащих и т. п.), что у них под каждую копейку есть бумажка. Это все-таки не слесарь в колхозе, а человек, умеющий считать, работать с документами и законами. Жены, мамы, дети ФОПы. В большинстве случаев на них вообще ничего не оформлено. Даже, если не подготовились, то найдет, что сбрехать. Вспомните историю с Лещенко - чем закончилось?
Мы живем в правовом государстве, где законы не имеют обратной силы. Где есть суды. В том числе и конституционный.
Как ни смешно, но, если это сделают, то пострадают не крупные коррупционеры, у которых есть все бумажки, а эти самые люмпены. Которые оформлены на минималку, у которых нет никаких ФОПов на ЕН, ООО, офшоров. Они считают, что имею моральное право уклоняться от налогов - "пусть сначала Порошенко заплатит". Когда придут к такому и скажут "ты 10 лет работал на минималку, а 10 лет был безработным - откуда деньги на однушку в хруще на Трое", тут и начнется прозрение. Может быть.
Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
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airmax78
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:11
airmax78 написав:
Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?
Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил?
Кстати, чому не на державній?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:22
Так все и есть, с оффшорами бороться никто не будет, Зеля сам с ними играется. Бороться будут с тобой. © Беня. Тока единственное шо, на Трое нет хрущей.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:55
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?
Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил?
Кстати, чому не на державній?
Смысл спорить с дурачком ?
Он же считает нормальным что лендлорды НДФЛ не платят, а сдают квартиры неофициально.
Но при этом все поголовно вкладчики банков платят НДФЛ.
При этом когда поднимается тема всеобщего декларирования и финмониторинга в бошках очередных м.даков которые дорвались до власти не щелкает что 10 млн граждан получают доходы с депозитов , но не могут легально доказать получение этих доходов, хотя с них заплатили все налоги.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Нед 04 сер, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:57
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?
Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил?
Кстати, чому не на державній?
Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:58
airmax78 написав:
Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет
Живите своим умом!
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