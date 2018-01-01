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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:03
Проблема легализации намного шире.
К примеру продали вы квартиру в 2007 году за 100куе. Это 500 тыс грн.
А в 2017 разместили депозит 50куе и купили квартиру за 50 куе.
Вполне реальная ситуация.
Но с точки зрения государства - шок! Откуда у вас взялось 2600тыс грн??? Ведь подтвержденные есть только 500 тыс, откуда еще 2100тыс??
Более того, Даже если у вас остались квитанции о покупке 100куе и потом продаже 100куе (верняково не остались потому что в 2007 году расчитались с вами сразу пачками франклинов), то с этой курсовой разницы нужно заплатить НДФЛ+военный сбор (кстати, куда он идет?).
А учитывая что у нас доляризированная экономика и вон даже зарплаты НБУ(!!!!) считает в доларах в своих обзорах, то проблема есть- любой кто купил/продал долары получается преступник.
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investorkiev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:05
zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.
Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?
Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил?
Кстати, чому не на державній?
Смысл спорить с дурачком ?
Он же считает нормальным что лендлорды НДФЛ не платят, а сдают квартиры неофициально.
Но при этом все поголовно вкладчики банков платят НДФЛ.
При этом когда поднимается тема всеобщего декларирования и финмониторинга в бошках очередных м.даков которые дорвались до власти не щелкает что 10 млн граждан получают доходы с депозитов , но не могут легально доказать получение этих доходов, хотя с них заплатили все налоги.
Рыбак рыбака... Зед, вы с вкладчиком объединитесь и выработайте единую позицию: какие налоги платить западло, потому что там они детям чиновников идут на кокаин и прочая куйня, а какие налоги платить нужно. И главное кто платить должен, а кто - нет.
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airmax78
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:09
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет
Дурачка ты в зеркале видишь и этим постом лишний раз это подтверждаешь.
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airmax78
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:30
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет
ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...
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plugatyrev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:31
Где модератор? Сколько этот провокатор будет тут оскорблять и троллить?
Уже с голодухи начались изменения в мозгу наверно
Давай спой нам лучше про "модные МОПы, корзины для кондиционеров, и вот это вот всё"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:34
Вкладчик1234 написав:
Где модератор? Сколько этот провокатор будет тут оскорблять и троллить?
Уже с голодухи начались изменения в мозгу наверно
Давай спой нам лучше про "модные МОПы, корзины для кондиционеров, и вот это вот всё"
Про какие мопы и корзины тебе петь? Ты же нищеброд.
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airmax78
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:45
airmax78 написав:
Про какие мопы и корзины тебе петь? Ты же нищеброд.
Не нужно проецировать на окружающих свои недостатки и комплексы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 сер, 2019 18:54
plugatyrev написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.
Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет
ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:06
zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?
посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:12
Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет[/quote]
ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...[/quote]
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.[/quote]
...пошел отток капитала - уменьшилось кол-во объектов - пришел дефицит и дорожай.
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plugatyrev
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