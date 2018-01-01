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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1420142114221423>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проблема легализации намного шире.

К примеру продали вы квартиру в 2007 году за 100куе. Это 500 тыс грн.

А в 2017 разместили депозит 50куе и купили квартиру за 50 куе.

Вполне реальная ситуация.

Но с точки зрения государства - шок! Откуда у вас взялось 2600тыс грн??? Ведь подтвержденные есть только 500 тыс, откуда еще 2100тыс??

Более того, Даже если у вас остались квитанции о покупке 100куе и потом продаже 100куе (верняково не остались потому что в 2007 году расчитались с вами сразу пачками франклинов), то с этой курсовой разницы нужно заплатить НДФЛ+военный сбор (кстати, куда он идет?).

А учитывая что у нас доляризированная экономика и вон даже зарплаты НБУ(!!!!) считает в доларах в своих обзорах, то проблема есть- любой кто купил/продал долары получается преступник.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:05

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Перекроют Грушевского, как евробляхеры. Наш народ слишком свободолюбив, чтобы платить налоги. Яркий пример - лучший форумчанин года и борец со злочинным режимом папередников Зе, вкладчик 1234.

Сколько твой сладкий любимчик заплатил с продажи Ленинской Кузни?
Каким образом он заработал 300+кг баксов будучи всю жизнь чиновником? Куда он их дел? Каким образом вывез?

Тебя ещё ни в какую прачечную не устроил? :)

Кстати, чому не на державній? :)


Смысл спорить с дурачком ?
Он же считает нормальным что лендлорды НДФЛ не платят, а сдают квартиры неофициально.
Но при этом все поголовно вкладчики банков платят НДФЛ.
При этом когда поднимается тема всеобщего декларирования и финмониторинга в бошках очередных м.даков которые дорвались до власти не щелкает что 10 млн граждан получают доходы с депозитов , но не могут легально доказать получение этих доходов, хотя с них заплатили все налоги.

Рыбак рыбака... Зед, вы с вкладчиком объединитесь и выработайте единую позицию: какие налоги платить западло, потому что там они детям чиновников идут на кокаин и прочая куйня, а какие налоги платить нужно. И главное кто платить должен, а кто - нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:09

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.


Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет

Дурачка ты в зеркале видишь и этим постом лишний раз это подтверждаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:30

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.


Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет

ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:31

Где модератор? Сколько этот провокатор будет тут оскорблять и троллить?

Уже с голодухи начались изменения в мозгу наверно :)

Давай спой нам лучше про "модные МОПы, корзины для кондиционеров, и вот это вот всё" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:34

  Вкладчик1234 написав:Где модератор? Сколько этот провокатор будет тут оскорблять и троллить?

Уже с голодухи начались изменения в мозгу наверно :)

Давай спой нам лучше про "модные МОПы, корзины для кондиционеров, и вот это вот всё" :)

Про какие мопы и корзины тебе петь? Ты же нищеброд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:45

  airmax78 написав:Про какие мопы и корзины тебе петь? Ты же нищеброд.

Не нужно проецировать на окружающих свои недостатки и комплексы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:54

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ага, "пусть богатые налоги платят", все понятно. Ты на русском лучше понимаешь - о тебе забочусь.


Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет

ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...


Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:06

  zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.


нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?

посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:12

Дурачек, если все лендлорды начнут платить все налоги с аренды ценник просядет[/quote]
ну-ка поясните нам сирым и убогим с какого перепуга ценник просядет...[/quote]

Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.[/quote]
...пошел отток капитала - уменьшилось кол-во объектов - пришел дефицит и дорожай.
plugatyrev
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