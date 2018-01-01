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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:42
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?
посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.
Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:54
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?
посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.
Уже куча людей по уши в ОВГЗ.
Интересен рынок земли на старте.
Украинцам официально разрешено торговать американскими акциями.
Amazon дает рост до 100% годовых.
Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:56
UA
ага. кантрабас, например
ну или CDS. можно еще в казино поиграть
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plugatyrev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:04
airmax78 написав:
Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.
Высокая коммуналка очень повлияла на эконом аренду.
В сегменте 3ком. квартир в совкошлаке коммуналка катастрофически повлияла на спрос и соответственно цену.
В сегменте 800-1000 у.е. потенциальные арендаторы тоже интересуется её размерами. Спокойно, без эмоциональных комментариев (как в экономе) но интересуются перед принятием решения.
Было время когда не спрашивали.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:06
airmax78 написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.
нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?
посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.
Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.
Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.
Если доход будет на уровне депозита перейдут в депозиты.
Еще бы конечно хорошо ужесточить платежную дисциплину за услуги ЖКХ
Живите своим умом!
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:08
plugatyrev написав:UA
ага. кантрабас, например
ну или CDS. можно еще в казино поиграть
Никогда не думайте что нет замены . Замена и альтернатива есть всегда. В ту же польскую недвигу могут уйти лендлорды.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:09
UA написав: airmax78 написав:
Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.
Высокая коммуналка очень повлияла на эконом аренду.
В сегменте 3ком. квартир в совкошлаке коммуналка катастрофически повлияла на спрос и соответственно цену.
В сегменте 800-1000 у.е. потенциальные арендаторы тоже интересуется её размерами. Спокойно, без эмоциональных комментариев (как в экономе) но интересуются перед принятием решения.
Было время когда не спрашивали.
Как? Арендодатели-кровопийцы снизили арендную плату на сумму коммуналки?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:10
zzzzzz написав: plugatyrev написав:UA
ага. кантрабас, например
ну или CDS. можно еще в казино поиграть
Никогда не думайте что нет замены . Замена и альтернатива есть всегда. В ту же польскую недвигу могут уйти лендлорды.
что-то про битки подзабыли...
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plugatyrev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:16
UA написав:
Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.
дефицит бюджета в 2019 году УЖЕ 200 млрд гривен.
План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен
к концу года дыра будет 250-300 млрд грн., в т.ч. 100 плановый дефицит и 150-200 "неожиданный".
10 млрд баксов, Карл!
за год 400 млрд грн на выплату долгов...
с гос финансами просто адский пипец.
а в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо...
реальное перемирие уже 2 недели,
+ послевыборный ЗЕоптимизм (необоснованный??)
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baffet
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:21
baffet написав: UA написав:
Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.
дефицит бюджета в 2019 году УЖЕ 200 млрд гривен.
План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен
к концу года дыра будет 250-300 млрд грн., в т.ч. 100 плановый дефицит и 150-200 "неожиданный".
10 млрд баксов, Карл!
за год 400 млрд грн на выплату долгов...
с гос финансами просто адский пипец.
а в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо...
реальное перемирие уже 2 недели,
+ послевыборный ЗЕоптимизм (необоснованный??)
НЕ совсем так: к концу года, в 4 квартале, обычно максимально увеличиваются сборы в казну, поэтому дефицит выростет, но не в 2 раза точно.
Кроме того, спекулянты накупили и еще накупят ОВГЗ, так что 2019 год продержимся.
Веселуха отодвигается на 2020.
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investorkiev
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