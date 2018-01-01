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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:42

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.


нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?

посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.

Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:54

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.


нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?

посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.

Уже куча людей по уши в ОВГЗ.

Интересен рынок земли на старте.

Украинцам официально разрешено торговать американскими акциями.
Amazon дает рост до 100% годовых.

Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:56

UA ага. кантрабас, например :roll: ну или CDS. можно еще в казино поиграть
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:04

  airmax78 написав:Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.

Высокая коммуналка очень повлияла на эконом аренду.
В сегменте 3ком. квартир в совкошлаке коммуналка катастрофически повлияла на спрос и соответственно цену.
В сегменте 800-1000 у.е. потенциальные арендаторы тоже интересуется её размерами. Спокойно, без эмоциональных комментариев (как в экономе) но интересуются перед принятием решения.
Было время когда не спрашивали.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:06

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Увеличение налоговой нагрузки снижает рентабельность бизнеса.
Низкая рентабельность бизнеса приаедет к оттоку капитала из этого сектора.


нет. система то замкнутая. куда пересичный понесет деньги, если не на депо или в РН?

посмотрите на ставки по депо - налог ввели, ставки упали, а оттока депозитов нет.

Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.


Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.

Если доход будет на уровне депозита перейдут в депозиты.

Еще бы конечно хорошо ужесточить платежную дисциплину за услуги ЖКХ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:08

  plugatyrev написав:UA ага. кантрабас, например :roll: ну или CDS. можно еще в казино поиграть



Никогда не думайте что нет замены . Замена и альтернатива есть всегда. В ту же польскую недвигу могут уйти лендлорды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:09

  UA написав:
  airmax78 написав:Та эта старая мантра. Раньше она звучала так: высокая коммуналка обнулит рентабельность сдачи квартир в аренду.

Высокая коммуналка очень повлияла на эконом аренду.
В сегменте 3ком. квартир в совкошлаке коммуналка катастрофически повлияла на спрос и соответственно цену.
В сегменте 800-1000 у.е. потенциальные арендаторы тоже интересуется её размерами. Спокойно, без эмоциональных комментариев (как в экономе) но интересуются перед принятием решения.
Было время когда не спрашивали.

Как? Арендодатели-кровопийцы снизили арендную плату на сумму коммуналки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:10

  zzzzzz написав:
  plugatyrev написав:UA ага. кантрабас, например :roll: ну или CDS. можно еще в казино поиграть



Никогда не думайте что нет замены . Замена и альтернатива есть всегда. В ту же польскую недвигу могут уйти лендлорды.

что-то про битки подзабыли...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.

дефицит бюджета в 2019 году УЖЕ 200 млрд гривен.
План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен

к концу года дыра будет 250-300 млрд грн., в т.ч. 100 плановый дефицит и 150-200 "неожиданный".
10 млрд баксов, Карл!
за год 400 млрд грн на выплату долгов...
с гос финансами просто адский пипец.

а в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо...
реальное перемирие уже 2 недели,
+ послевыборный ЗЕоптимизм (необоснованный??)
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:21

  baffet написав:
  UA написав:Люди с системным финансовым образованием могут дополнить этот перечень.

дефицит бюджета в 2019 году УЖЕ 200 млрд гривен.
План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен

к концу года дыра будет 250-300 млрд грн., в т.ч. 100 плановый дефицит и 150-200 "неожиданный".
10 млрд баксов, Карл!
за год 400 млрд грн на выплату долгов...
с гос финансами просто адский пипец.

а в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо...
реальное перемирие уже 2 недели,
+ послевыборный ЗЕоптимизм (необоснованный??)


НЕ совсем так: к концу года, в 4 квартале, обычно максимально увеличиваются сборы в казну, поэтому дефицит выростет, но не в 2 раза точно.

Кроме того, спекулянты накупили и еще накупят ОВГЗ, так что 2019 год продержимся.

Веселуха отодвигается на 2020.
investorkiev
 
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