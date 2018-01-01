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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 201
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:36

Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:38

  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Ну падает 3 года. До этого 6 лет росла. И что?

Лендлордизм - бизнес на десятилетия, это стиль жизни.

Еще скажите нам, как плохо быть Лондонским лендлордом )
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:45

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Ну падает 3 года. До этого 6 лет росла. И что?

Лендлордизм - бизнес на десятилетия, это стиль жизни.

Еще скажите нам, как плохо быть Лондонским лендлордом )


При чем тут плохо или хорошо. Мы говорим о бизнесе.
Бизнес должен приносить прибыль.
Нет прибыли, нет бизнеса.

А что касается экономики британии то нам до них как до луны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:52

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Ну падает 3 года. До этого 6 лет росла. И что?

Лендлордизм - бизнес на десятилетия, это стиль жизни.

Еще скажите нам, как плохо быть Лондонским лендлордом )


При чем тут плохо или хорошо. Мы говорим о бизнесе.
Бизнес должен приносить прибыль.
Нет прибыли, нет бизнеса.

А что касается экономики британии то нам до них как до луны.


Вы узко мыслите, будьте современее.

Сколько лет был убыточен Гугл? Фейсбук начал приносить прибыль? А Убер? А Боинг? А Дженерал Моторс?

Что, там всегда есть прибыля? Или это не бизнеса?

Или как случается убыточный год (или даже десятилетие) - так все заводы GM нужно на металолом сдать?
Тесла? СпейсХ?

Вообще вы подняли интересную тему.
Можно ли быть успешным лендлордом в стремной экономике стремной страны?

Можно ли быть успешным лендлордом в Сомали? В Багдаде? В Белграде? В Венесуэле? В Украине?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:54

Ок. Давайте зайдём с другой стороны.

Назовите драйверы роста кржн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.

вы из каких будете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:59

А я со своей стороны назову драйверы падения.
1. Отрицательная демография.
2. Массовый отьезд граждан.
3. Стагнация экономики.
4. Высокий уровень коррупции.
5. Зарегулированность отрасли.
6. Отсутствие инвестиций.
7. Отсутсивие стратегии экономического развития страны.

Некоторые пункты дискуссионны, но вообщем как то так.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:00

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.

вы из каких будете?


Эта информация как то повлияет на цены кржн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:02

  zzzzzz написав:Ок. Давайте зайдём с другой стороны.

Назовите драйверы роста кржн ?


1) открытие рынка земли
2) приход горячих спекулятивных денег (как сейчас в Овгз).
3) постоянная миграция понаехов в Киев (не путать с остальной Украиной)
4) приостановка строек (уже видим), уменьшение предложения
5) ипотека под 12% в гривне (слабо верится, но недавно заявили в прессе)

Это не на долго, на год-два, и то не факт, но не только лишь все могут заглянуть больше чем на 1-2 года вперед.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новые санкции против РФ.

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Оранжевый-хит сезона
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