investorkiev
Я перечислил драйверы которые работают.
Вы перечислили обещания новых керманычей.
Разницу понимаете ? Работающие драйверы, и обещалки.
Украина аграрно сырьевая страна. Мы не экспортируем товары с высокой добавленной стоимостью. Мы находимся на задворках цивилизации. Рост цен недвиги в 2004-2008 был обусловлен ростом цен на ЖРС.
Сейчас в мире перепроизводство. Китай до такой степени нарастил стелеплавильные мощности за 10 лет что в это трудно поверить.
У нас нет никакой стратегии развития государства. Все эти зеленые лозунги - чистый популизм.