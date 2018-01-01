Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29

investorkiev написав:

Какие обещалки?



Что откроют рынок земли и ее скупят?

Что народ с периферии ломится в Киев?

Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве?

Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?



Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт Какие обещалки?Что откроют рынок земли и ее скупят?Что народ с периферии ломится в Киев?Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве?Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт

1.Да, обещалки. Про рынок земли это обещалки. Вот когда примут закон, и он вступит в действие тогда и будет это драйвером. Пока что это обещалки.И не забывайте что есть очень мощное аграрное лобби из пула латифиндистов которые будут этому препятствовать.2.Народ с периферии пока что еще ломится, но с такой демографией это вопрос времени.3. Если есть большой спрос, то почему же строители замораживают стройки ? Может спрос дутый ?4. Нерезы да,скупили. Потому что сняли бюрократические ограничения и упростили заход. Но это же не инвестиционные деньги. На них не будет ничего построено, реконструировано, не будут созданы рабочие места. Это горячие деньги, которые в случае шухера так обвалят курс, что будет не сладко.Почему если все так хорошо не пересмотрен инвестиционный рейтинг Украины ? - А вот тут как раз и есть ответ. Страновой рейтинг и есть показатель всех наших проблем.