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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1423142414251426>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 202
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:10

investorkiev

Я перечислил драйверы которые работают.
Вы перечислили обещания новых керманычей.
Разницу понимаете ? Работающие драйверы, и обещалки.

Украина аграрно сырьевая страна. Мы не экспортируем товары с высокой добавленной стоимостью. Мы находимся на задворках цивилизации. Рост цен недвиги в 2004-2008 был обусловлен ростом цен на ЖРС.
Сейчас в мире перепроизводство. Китай до такой степени нарастил стелеплавильные мощности за 10 лет что в это трудно поверить.

У нас нет никакой стратегии развития государства. Все эти зеленые лозунги - чистый популизм.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:14

  zzzzzz написав:investorkiev

Я перечислил драйверы которые работают.
Вы перечислили обещания новых керманычей.
Разницу понимаете ? Работающие драйверы, и обещалки.

Украина аграрно сырьевая страна. Мы не экспортируем товары с высокой добавленной стоимостью. Мы находимся на задворках цивилизации. Рост цен недвиги в 2004-2008 был обусловлен ростом цен на ЖРС.
Сейчас в мире перепроизводство. Китай до такой степени нарастил стелеплавильные мощности за 10 лет что в это трудно поверить.

У нас нет никакой стратегии развития государства. Все эти зеленые лозунги - чистый популизм.


Какие обещалки?

Что откроют рынок земли и ее скупят?
Что народ с периферии ломится в Киев?
Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве?
Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?

Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:16

Китай в 1990 году выплавлял в месяц 5 тыс т стали.
В мае 2019 установлен абсолютный рекорд - 89091 тыс.тонн

Рост производства в 18 раз !!!

А что в Украине поменялось ?

https://tradingeconomics.com/china/steel-production

Даже в 2014 году Китай выпускал до 70 тыс.тон а уже в 2019 до 89 тыс.тон
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29

  investorkiev написав:
Какие обещалки?

Что откроют рынок земли и ее скупят?
Что народ с периферии ломится в Киев?
Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве?
Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?

Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт


1.Да, обещалки. Про рынок земли это обещалки. Вот когда примут закон, и он вступит в действие тогда и будет это драйвером. Пока что это обещалки.
И не забывайте что есть очень мощное аграрное лобби из пула латифиндистов которые будут этому препятствовать.

2.Народ с периферии пока что еще ломится, но с такой демографией это вопрос времени.

3. Если есть большой спрос, то почему же строители замораживают стройки ? Может спрос дутый ?

4. Нерезы да,скупили. Потому что сняли бюрократические ограничения и упростили заход. Но это же не инвестиционные деньги. На них не будет ничего построено, реконструировано, не будут созданы рабочие места. Это горячие деньги, которые в случае шухера так обвалят курс, что будет не сладко.

Почему если все так хорошо не пересмотрен инвестиционный рейтинг Украины ? - А вот тут как раз и есть ответ. Страновой рейтинг и есть показатель всех наших проблем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:30

  investorkiev написав:Можно ли быть успешным лендлордом в Сомали? В Багдаде? В Белграде? В Венесуэле? В Украине?

Багдад попрошу вычеркнуть из этой компании.
Лично знаком с нашим коллегой оттуда. У него всё в шоколаде. Их шоколад правда пахнет нефтью.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Новые санкции против РФ.


Санкции новые, только в них ничего нового.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:34

  UA написав:
  investorkiev написав:Можно ли быть успешным лендлордом в Сомали? В Багдаде? В Белграде? В Венесуэле? В Украине?

Багдад попрошу вычеркнуть из этой компании.
Лично знаком с нашим коллегой оттуда. У него всё в шоколаде. Их шоколад правда пахнет нефтью.


так это не список неудачников. это вопрос: можно ли быть успешным лендлордом в стремной стране. вполне возможно что ответ положительный.

вот Белград - дикий отток населения из страны, страна пережившая войну, отделение территории.
Венесуэла? Сомали? что слышно оттуда? нужно гуглить...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
Какие обещалки?

Что откроют рынок земли и ее скупят?
Что народ с периферии ломится в Киев?
Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве?
Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?

Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт


1.Да, обещалки. Про рынок земли это обещалки. Вот когда примут закон, и он вступит в действие тогда и будет это драйвером. Пока что это обещалки.
И не забывайте что есть очень мощное аграрное лобби из пула латифиндистов которые будут этому препятствовать.

2.Народ с периферии пока что еще ломится, но с такой демографией это вопрос времени.

3. Если есть большой спрос, то почему же строители замораживают стройки ? Может спрос дутый ?

4. Нерезы да,скупили. Потому что сняли бюрократические ограничения и упростили заход. Но это же не инвестиционные деньги. На них не будет ничего построено, реконструировано, не будут созданы рабочие места. Это горячие деньги, которые в случае шухера так обвалят курс, что будет не сладко.

Почему если все так хорошо не пересмотрен инвестиционный рейтинг Украины ? - А вот тут как раз и есть ответ. Страновой рейтинг и есть показатель всех наших проблем.


так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:37

investorkiev вот вам сомали https://www.youtube.com/watch?v=lmI5YKG-Wxk
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:46

  investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..


Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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