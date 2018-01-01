Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я перечислил драйверы которые работают. Вы перечислили обещания новых керманычей. Разницу понимаете ? Работающие драйверы, и обещалки.
Украина аграрно сырьевая страна. Мы не экспортируем товары с высокой добавленной стоимостью. Мы находимся на задворках цивилизации. Рост цен недвиги в 2004-2008 был обусловлен ростом цен на ЖРС. Сейчас в мире перепроизводство. Китай до такой степени нарастил стелеплавильные мощности за 10 лет что в это трудно поверить.
У нас нет никакой стратегии развития государства. Все эти зеленые лозунги - чистый популизм.
Я перечислил драйверы которые работают. Вы перечислили обещания новых керманычей. Разницу понимаете ? Работающие драйверы, и обещалки.
Украина аграрно сырьевая страна. Мы не экспортируем товары с высокой добавленной стоимостью. Мы находимся на задворках цивилизации. Рост цен недвиги в 2004-2008 был обусловлен ростом цен на ЖРС. Сейчас в мире перепроизводство. Китай до такой степени нарастил стелеплавильные мощности за 10 лет что в это трудно поверить.
У нас нет никакой стратегии развития государства. Все эти зеленые лозунги - чистый популизм.
Какие обещалки?
Что откроют рынок земли и ее скупят? Что народ с периферии ломится в Киев? Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве? Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?
Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт
Что откроют рынок земли и ее скупят? Что народ с периферии ломится в Киев? Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве? Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?
Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт
1.Да, обещалки. Про рынок земли это обещалки. Вот когда примут закон, и он вступит в действие тогда и будет это драйвером. Пока что это обещалки. И не забывайте что есть очень мощное аграрное лобби из пула латифиндистов которые будут этому препятствовать.
2.Народ с периферии пока что еще ломится, но с такой демографией это вопрос времени.
3. Если есть большой спрос, то почему же строители замораживают стройки ? Может спрос дутый ?
4. Нерезы да,скупили. Потому что сняли бюрократические ограничения и упростили заход. Но это же не инвестиционные деньги. На них не будет ничего построено, реконструировано, не будут созданы рабочие места. Это горячие деньги, которые в случае шухера так обвалят курс, что будет не сладко.
Почему если все так хорошо не пересмотрен инвестиционный рейтинг Украины ? - А вот тут как раз и есть ответ. Страновой рейтинг и есть показатель всех наших проблем.
Что откроют рынок земли и ее скупят? Что народ с периферии ломится в Киев? Что строители замораживают стройки и уже второй год подряд существенное падение введеных метров в Киеве? Что нерезы как дурные скупили на 3 млрд дол ОВГЗ за полгода?
Зы: в плане что мы в ж@пе (но пока не в самой ее дырочке) и стратегии нет и не предвидется - согласен, это факт
1.Да, обещалки. Про рынок земли это обещалки. Вот когда примут закон, и он вступит в действие тогда и будет это драйвером. Пока что это обещалки. И не забывайте что есть очень мощное аграрное лобби из пула латифиндистов которые будут этому препятствовать.
2.Народ с периферии пока что еще ломится, но с такой демографией это вопрос времени.
3. Если есть большой спрос, то почему же строители замораживают стройки ? Может спрос дутый ?
4. Нерезы да,скупили. Потому что сняли бюрократические ограничения и упростили заход. Но это же не инвестиционные деньги. На них не будет ничего построено, реконструировано, не будут созданы рабочие места. Это горячие деньги, которые в случае шухера так обвалят курс, что будет не сладко.
Почему если все так хорошо не пересмотрен инвестиционный рейтинг Украины ? - А вот тут как раз и есть ответ. Страновой рейтинг и есть показатель всех наших проблем.
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два. что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
investorkiev написав: так я и сказал что это факторы на ближайший год-два. что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли. Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.