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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:51
Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:52
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.
вы из каких будете?
Эта информация как то повлияет на цены кржн ?
да
так что?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:52
zzzzzz написав: investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.
Примут и очень быстро.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:55
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Эта информация как то повлияет на цены кржн ?
да
так что?
А ничего. Эту информацию я не собираюсь никому предоставлять.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:57
zzzzzz написав: investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.
Да понятно что закон будет ужасный, какой попало и работать будет как попало.
Скорее всего он будет даже вредительский для страны.
Но - селяне получат возможность получить какие-никакие но бабки. Пусть от Сороса. Пусть из офшоров наших крупных аграриев- не важно. Важно что много крестьян получат бабки. Что они сделают с бабками? Ну часть пробухают. Но часть - стопроцентно- понесут на КРЖН осуществлять мечту каждого крестьянина Украины - купить квартирку для отпрыска в Киеве, и жизнь удалась
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investorkiev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:16
investorkiev написав: zzzzzz написав: investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..
Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.
Да понятно что закон будет ужасный, какой попало и работать будет как попало.
Скорее всего он будет даже вредительский для страны.
Но - селяне получат возможность получить какие-никакие но бабки. Пусть от Сороса. Пусть из офшоров наших крупных аграриев- не важно. Важно что много крестьян получат бабки. Что они сделают с бабками? Ну часть пробухают. Но часть - стопроцентно- понесут на КРЖН осуществлять мечту каждого крестьянина Украины - купить квартирку для отпрыска в Киеве, и жизнь удалась
Согласен!
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:18
В сентябре первичка вверх вместе с курсом
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:50
Я вот думаю, пессимисты сейчас в абсолютном меньшинстве. Народ полон оптимизма и ожиданий всего хорошего. Потребительские настроения, по идее, должны расти (все ведь, "зробили их разом, теперь заживем"). По-моему, пока не началось разочарование и мы не ощутили первые результаты работы выпускников Трускавецкого интенсива, самое время продавать.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:56
какие разочарования? Одна банда сменила другую, будет все как у потроха, большие успехи, но только у них в карманах
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demichh
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