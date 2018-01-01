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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1424142514261427>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 202
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:51

Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:52

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Нищеброды с капиталом до 50-100куе будут тут сидеть...у кого капитал больше будут инвестировать в недвигу в других странах.

вы из каких будете?


Эта информация как то повлияет на цены кржн ?

да

так что?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..


Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.
Примут и очень быстро.

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:55

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Эта информация как то повлияет на цены кржн ?

да
так что?

А ничего. Эту информацию я не собираюсь никому предоставлять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:57

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..


Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.


Да понятно что закон будет ужасный, какой попало и работать будет как попало.
Скорее всего он будет даже вредительский для страны.
Но - селяне получат возможность получить какие-никакие но бабки. Пусть от Сороса. Пусть из офшоров наших крупных аграриев- не важно. Важно что много крестьян получат бабки. Что они сделают с бабками? Ну часть пробухают. Но часть - стопроцентно- понесут на КРЖН осуществлять мечту каждого крестьянина Украины - купить квартирку для отпрыска в Киеве, и жизнь удалась
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
так я и сказал что это факторы на ближайший год-два.
что будет дальше? никто не знает. может будет ж.па, а может вмешаются другие факторы. беглые олигархи из РФ, поток переселенцев-мусульман-беженцев (который Европе перенаправит в Украину и еще и денег немного за это даст), да мало ли..


Любопытно. Первый, который тут самый активный загоняльщик в модные МОПы сам на валютной ветке написал что не верит в открытый рынок земли.
Какой попало закон может и примут , с кучей оговорок для латифиндистов, но вот в принятие реального открытого закона мне слабо верится.


Да понятно что закон будет ужасный, какой попало и работать будет как попало.
Скорее всего он будет даже вредительский для страны.
Но - селяне получат возможность получить какие-никакие но бабки. Пусть от Сороса. Пусть из офшоров наших крупных аграриев- не важно. Важно что много крестьян получат бабки. Что они сделают с бабками? Ну часть пробухают. Но часть - стопроцентно- понесут на КРЖН осуществлять мечту каждого крестьянина Украины - купить квартирку для отпрыска в Киеве, и жизнь удалась
Согласен!

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В сентябре первичка вверх вместе с курсом

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю, пессимисты сейчас в абсолютном меньшинстве. Народ полон оптимизма и ожиданий всего хорошего. Потребительские настроения, по идее, должны расти (все ведь, "зробили их разом, теперь заживем"). По-моему, пока не началось разочарование и мы не ощутили первые результаты работы выпускников Трускавецкого интенсива, самое время продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:56

какие разочарования? Одна банда сменила другую, будет все как у потроха, большие успехи, но только у них в карманах :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ведь гениальную рекламу ребятам сняли: https://www.youtube.com/channel/UCgIBYA ... OdvklNqufg
airmax78
 
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