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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:05
zzzzzz написав:
Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.
оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?
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baraka
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Додано: Нед 04 сер, 2019 23:24
baraka написав: zzzzzz написав:
Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.
оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?
аккурат до следующих выборов
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plugatyrev
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Додано: Нед 04 сер, 2019 23:43
Интересная мысль:
Пора валить?
Всем привет. На днях общался со старшим товарищем, который принял решение продать бизнес и перебраться в Испанию. Послушав его, я сам чуть было не купил билет:)
На следующее утро, стал изучать вопрос более подробно. Любопытная статистика с сайта inosmi.ru
С 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа, отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний.Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились: в 2014-2016 годах из РФ уехали уже около 6 тыс финансово преуспевающих граждан, согласно данным той же компании.
Лично для себя я сделал такие выводы:
1) Для серьезной бизнес-эмиграции нужны серьезные деньги. Побираться на чужбине - это не есть путь человека, который стремится обеспечить семью:) .
2) Мой опыт ведения бизнеса в России мало применим зарубежом. Да, можно адаптироваться, можно освоить рынки, но это займет слишком много времени.
3) Как показывает практика, развивающиеся рынки всегда лучше развитых.
Больше всего мне нравится читать комментарии людей, которые у себя на Родине не могут примениться, но хотят непременно "На Запад". Я понимаю, когда создателю технологичного стартапа действительно проще получить финансирование и рынки из Лос-Анжелеса, а не условного Мурманска. Я понимаю, когда человек творческой профессии или технический специалист может предложить мировому рынку свои знания, опыт, квалификацию, которые в более развитой экономике будут цениться выше, чем у нас. Я понимаю людей, заработавших внушительное состояние и желающих просто пожить в свое удовольствие там, где им нравится. Но вот кого я не пойму, так это маминых критиков, мечтающих "На Запад", просто потому что "там лучше". Всегда хочется спросить, что они могут такого предложить? Лично мне, говоря откровенно, Западу предложить особо нечего, да и не зачем
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:24
baraka написав: zzzzzz написав:
Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.
оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?
Да там нечего ждать. Еще в 2018 году минфин Данилюк внес в верховную раду законопроет, но его не проголосовали. Так же и МВФ требовал урегулирования этого вопроса.
По сути , все законы направленные на реформы уже давно написаны, их нужно только принимать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:25
zzzzzz написав:
Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
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change_pm
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